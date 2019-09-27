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27.09.2019 11:25
Рубрика: Власть

Толстой: Общество со временем осознает необходимость изменения Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал реализуемость своего предложения по изменению Основного закона страны. По его оценке, общество пока не сформировало запрос на внесение таких поправок, но со временем это сделает.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Политик в марте предлагал пересмотреть пункт 4 статьи 15 Конституции, в котором говорится о главенстве международного права над национальным. Парламентарий указал на выдвигаемые международными парламентскими организациями инициативы, направленные на очернение России. Он также напомнил, что политики европейских стран постоянно нападают на РФ, выставляя ее "агрессором" по всем направлениям.

Толстой по-прежнему уверен, что небольшие изменения в Конституцию страны необходимы, но для их обсуждения должен сформироваться общественный запрос. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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- У нас Конституция 25 лет существует, и пока такого обсуждения нет, нет запроса общества. Если он возникнет, безусловно, этот вопрос стоило бы поднять и стоило бы обсудить, на мой взгляд, - отметил парламентарий.

Пока что граждан, как сообщил Толстой, больше волнуют бытовые проблемы. Он сослался на данные, согласно которым вопрос о примате международного права над национальным в Конституции занимает в сознании граждан 148 место по значимости.

Собеседник агентства при этом подчеркнул, что положения Конституции о правах и свободах граждан в любом случае трогать нельзя.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, предложил оценить, насколько нормы Конституции РФ соответствуют сегодняшним реалиям. Он также отметил, что это нужно сделать, не затрагивая ее основополагающие пункты.

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