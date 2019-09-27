Украинские следователи не допрашивали Байденов

Бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера украинские следовали не допрашивали в рамках расследования деятельности компании Burisma Group. Об этом сообщил замглавы генпрокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий.

"По состоянию на сейчас Байден - ни отец, ни сын - в рамках этого производства, что у нас есть, не допрашивались и не вызывались", - заявил Холодницкий в эфире радио "Новое время".

Он также добавил, что решение о закрытии дела Burisma Group было вынесено еще в августе 2017 года из-за того, что следствие два года шло безрезультатно. По словам Холодницкого, сейчас по делу не проводится активных следственных действий. Ввиду резко возросшего к нему внимания в связи с недавним разговором президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, Холодницкий отметил: "Позиция проста - мы действуем по закону".

Телефонный разговор американского и украинских президентов состоялся 25 июля. Ровно два месяца спустя была опубликована стенограмма беседы. Политические противники Трампа, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что Трамп с помощью Киева пытается дискредитировать своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена. Демократы заявили о начале расследования для процедуры импичмента.