В МИД РФ осудили циничность и беспринципность политики Вашингтона

Напомним, что накануне министерство финансов США заявило о введении санкций в отношении одной организации, пяти судов и трех физических лиц из России в связи с нарушением ограничений в отношении Сирии и "поставкой топлива российским вооруженным силам".

В частности, под санкции попали суда "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" и ОТ-2077, а также российские граждане Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, активы которых на территории Соединенных Штатов будут заморожены. Эти санкции, отметили на Смоленской площади, стали 75-ми с 2011 года с тех пор, как Белый дом свернул объявленную им же "перезагрузку" двусторонних отношений и начал заниматься их разрушением.

Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва "давно с тревогой отмечала, что Вашингтон "опекает" террористов из "Джабхат ан-Нусры" и "Хайат Тахрир аш-Шам" (эти организации признаны Верховным судом террористическими и запрещены в РФ - ред.), снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, хотя они являются прямыми наследниками "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ - ред.) и повсеместно признаны террористическими организациями".

В МИД РФ подчеркнули, что тем самым Соединенные Штаты уличили себя в откровенном пособничестве терроризму. "Теперь маски окончательно сброшены - речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле", - заключили в российском министерстве иностранных дел, приведя пример, как три года назад, вводя санкции против российской компании "Совфрахт", обеспечивавшей доставку топлива в Сирию, в Вашингтоне еще прикрывались ссылками на "желание надавить на Россию в крымском контексте".

На Смоленской площади заверили, что Москва будет продолжать борьбу с террористами в Сирии, несмотря на покровительство им со стороны Соединенных Штатов, а также подчеркнули то, что американцы незаконно оккупируют часть территории этой суверенной страны, тем самым препятствуя прекращению сирийского конфликта.