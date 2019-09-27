В Прикамье женщина, заморившая дочь голодом, предстанет перед судом

В суд передано уголовное дело в отношении жительницы Краснокамска Пермского края, которую обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью).

Как пояснили в СК России, следствием установлено, что в период с марта по июль 2018 года мать девочки с целью лишения дочери жизни умышленно ограничивала ее в питании, что привело к резкой потере веса несовершеннолетней. При этом девочка продолжала посещать школу. Ребенок умер от истощения 16 июля.

Напомним, что 25 сентября суд вынес обвинительный приговор завучу школы № 3 Елене Погоржальской, в чьи должностные обязанности входил контроль за детьми из неблагополучных семей. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.