В СК рассказали, за что задержан высокопоставленный экс-полицейский из КБР

В Краснодаре задержан бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарской республике Сергей Рыбников, подозреваемый в организации преступного сообщества.

Ранее следствием по данному уголовному делу Рыбникову заочно было предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, он был объявлен в международный розыск, и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, сегодня мужчина был задержан в одном из многоквартирных домов города Краснодара. В ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия и лично предъявлено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

По версии следствия, в период 2017 - 2018 годов должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике получили в составе преступного сообщества взятку в виде денежных средств в особо крупном размере. Незаконное вознаграждение, составившее не менее 42 млн рублей, предназначалось за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики.

На данный момент к уголовной ответственности привлекается 16 лиц, 15 из которых являются или являлись должностными лицами республиканского МВД. Из их числа 14 человек были задержаны еще на первоначальном этапе следствия.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении должностных лиц МВД России по Кабардино-Балкарской Республике. Им инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере).