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Valve потратила 15 лет на исправление ошибки в Half-Life 2

Текст:   Богдан Бобров
27.09.2019,  
17:22
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Поклонники культовой дилогии Half-Life вряд ли когда-нибудь дождутся продолжения истории о приключениях молчаливого физика Гордона Фримена - как-никак с релиза Half-Life 2: Episode Two прошло уже почти 12 лет.

При этом поведение издателя - Valve - больше напоминает натуральное издевательство над собственной фан-базой. В условиях абсолютного игнорирования запросов аудитории разработчики выпустили для Half-Life 2 (2004) официальный патч, исправляющий ошибку, из-за которой - внимание! - глаза некоторых персонажей не мигали. Со стороны это выглядит как настоящий троллинг.

Кроме того, в описании также указано, что исправлены проблемы с сохранениями, пропадающие звуки солдат-комбайнов, а также ошибка, возникающая в работе SteamVR.

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Таким образом, все надежды пользователей возлагаются на различные коллективы энтузиастов, которые разрабатывают собственные варианты продолжения легендарной игры.

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