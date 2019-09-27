Захарова ответила на заявления о причастности РФ к скандалу вокруг Трампа

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси на заявления о причастности Москвы к скандалу вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

"Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула "скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", то по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Пелоси заявила, что, по ее мнению, Россия приложила руку к случившемуся.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. Ровно два месяца спустя была опубликована стенограмма беседы. Политические противники президента США, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что Трамп с помощью Киева пытается дискредитировать своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена. Демократы заявили о начале расследования для процедуры импичмента.