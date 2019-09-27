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27.09.2019 18:45
Рубрика: В мире

Захарова ответила на заявления о причастности РФ к скандалу вокруг Трампа

Текст: Диана Ковалева
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси на заявления о причастности Москвы к скандалу вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

"Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула "скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", то по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Трамп назвал позором слушания в конгрессе из-за его разговора с Зеленским

Ранее Пелоси заявила, что, по ее мнению, Россия приложила руку к случившемуся.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. Ровно два месяца спустя была опубликована стенограмма беседы. Политические противники президента США, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что Трамп с помощью Киева пытается дискредитировать своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена. Демократы заявили о начале расследования для процедуры импичмента.

В мире экс-СССР Украина В мире США Правительство МИД Начало процедуры импичмента Дональда Трампа
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