Бюджетная копия Toyota Land Cruiser добралась до дилеров

Китайскому бренду Hengtian, похоже, не дают покоя лавры соотечественников из Land Wind. У последнего и продажи идут более или менее ровно, и мировая известность имеется. И то, и другое объясняется коммерческой стратегией. Компания лихо скопировала популярную в Поднебесной модель кроссоверы Range Rover Evoque, и даже громкий проигрыш в суде, кажется, не стал достаточной ценой за этот успех.

Марку Hengtian пока плохо знают даже в Китае, но ее слава не за горами. Уже в октябре будет представлен первый легковой автомобиль под этим брендом, и он обещает стать вторым Toyota Land Cruiser 200. В буквальном смысле. Уж очень похожи эти две машины. Ну а пока японцы смогут доказать в суде, что копия хуже оригинала, пройдет немало времени. Его вполне может хватить для того, чтобы заработать на разработку более оригинального продукта.

Кстати, то, что копия дешевле оригинала, понятно и без разбирательств. Предварительная цена полноразмерного внедорожника Hengtian L4600 стартует с отметки в 199 800 юаней. Это примерно 1,8 млн рублей. За эти деньги потребители смогут получить полноприводный автомобиль на тойотовском шасси с 286-сильным китайским мотором объемом 4,6 литра и салоном с 5-ю и 7-ю местами.

Отметим, что сбоку L4600 от LC200 отличить сложно, но в оформлении передней и задней части кузова дизайнеры Hengtian все же добавили несколько фирменных элементов. Кроме того, они поработали над салоном, хотя, не исключено, что лишь ради экономии.

Впрочем, этого можно было и не делать - оригинальный "крузер" сейчас в Китай привозят из Японии. Казалось бы, недалеко, но цена выросла до 770 тысяч юаней. Это более 7,5 млн рублей. Китайскому среднему классу, учитывая это обстоятельство, появление бюджетного клона, конечно, не покажется серьезным преступлением.