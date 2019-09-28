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28.09.2019 18:09
Рубрика: Общество

Большая часть Архиепископии западноевропейских приходов присоединилась к РПЦ

Текст: Елена Яковлева

Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, которые раньше находились в юрисдикции Константинопольского Патриархата, присоединились к Русской православной церкви. Они последовали в этом примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето), который обратился с просьбой о таком присоединении в Московский патриархат, и по решению священного Синода был с радостью принят.

Воссоединение с частью "Русского экзархата" в РПЦ назвали историческим

Сегодня, 28 сентября, соответствующее обращение о таком присоединении от желающих последовать за ним клириков было принято на собрании духовенства в Париже.

Рассмотрение этого обращения ожидается на ближайшем заседании Священного Синода Русской православной церкви, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Общество Религия
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