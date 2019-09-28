Дзюба назвал игру "Зенита" безобразной, а Семак похвалил VAR

По мнению Дзюбы, его команда провела, мягко говоря, не лучший матч.

"Нечего сказать. Безобразная игра в нашем исполнении", - сказал Артем в смешанной зоне после поединка.

Несмотря на не самую лучшую игру, "Зенит" мог уйти от поражения, если бы судья Михаил Вилков не отменил гол Роберта Мака в компенсированное время после просмотра видеоповтора. Напомним, что в первом тайме Вилков не засчитал гол форварда "Локомотива" Федора Смолова, воспользовавшись системой VAR.

"К VAR отношение только положительное", - признался главный тренер "Зенита" Сергей Семак. - Оба отмененных мяча были забиты не по правилам. VAR - это здорово".