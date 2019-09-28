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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив" обыграл "Зенит" в матче с двумя отмененными голами

Текст: Артур Нанян
В центральной встрече 11-го тура Премьер-лиги московский "Локомотив" победил на своем поле "Зенит". Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На неделе команды по-разному провели кубковые матчи. "Зенит", последние несколько лет прохладно относившийся к этому турниру, слетал в Красноярск и обыграл "Енисей". А вот "Локомотив" неожиданно оступился в Калининграде, уступив в серии пенальти "Балтике". И не сумев, таким образом, защитить титул.

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Разумеется, по сравнению с кубковыми баталиями, в стартовых составах "Локомотива" и "Зенита" произошли большие изменения. Но при этом качество футбола, особенно в начале матча, оставляло желать лучшего.

Самый яркий эпизод первого тайма случился уже в концовке - на 38-й минуте. Это Федор Смолов откликнулся на передачу Жоау Мариу и точно пробил головой. Но после просмотра системы VAR арбитр Михаил Вилков отменил взятие ворот, усмотрев нарушение правил на Себастьяне Дриусси. Решение судьи пришлось не по душе как главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину, так и самому Смолову, раскритиковавшего Вилкова в перерыве.

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Впрочем, уже в начале второй половины хозяева открыли счет. Это Гжегож Крыховяк плотным ударом со средней дистанции застал врасплох Андрея Лунева. Пропустив, гости чуть активизировались. Рулевой зенитовцев Сергей Семак пытался изменить игру заменами. И одна из них едва не сработала: уже на 93-й минуте Роберт Мак, казалось, принес "сине-бело-голубым" ничью, но Вилков отменил взятие ворот, воспользовавшись VAR.

"Локомотив" выиграл важнейший матч и с 23-ю очками сравнялся с лидерами чемпионата - "Зенитом" и "Ростовом", который чуть ранее сегодня разгромил на своем поле столичное "Динамо" (3:0).

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