Павел Мамаев подписал контракт с "Ростовом"

В субботу "Ростов" принимал московское "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0, а сразу после ее окончания зрителям представили новичка команды - полузащитника Павла Мамаева.

Матч против "Динамо" ознаменовался сразу несколькими приятными событиями для болельщиков "Ростова". Команда одержала яркую победу, разгромив москвичей - 3:0. Голами отметились Ивелин Попов (25-я минута), Элдор Шомуродов (37) и Бахтиер Зайнутдинов (83).

Во время игры "Ростов" на своем официальном сайте сообщил о переходе Павла Мамаева. Футболист, 17 сентября освободившийся по УДО, успешно прошел медицинское обследование и заключил контракт с "Ростовом" на два года с возможностью продления еще на один. Для Мамаева уже составили план индивидуальных тренировок, зимой он будет включен в заявку команды.

Сразу по окончании игры с "Динамо" 31-летний Мамаев вышел на поле "Ростов Арены", и донские болельщики поприветствовали новичка. Полузащитник получил футболку под 10-м номером, а также сфотографировался на поле с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным и президентом клуба Арташесом Арутюнянцом.

Примечательно, что помимо "Ростова", согласно прессе, на Мамаева претендовало именно "Динамо", однако в последний момент стороны не смогли договориться, и Мамаев в итоге решил продолжить карьеру в "Ростове".

Предыдущим клубом Мамаева был "Краснодар", цвета которого он защищал с 2013 года. В составе "быков" он провел 146 матчей и забил 35 голов. После того как Мамаев, находясь в компании с другим известным футболистом Александром Кокориным, в октябре прошлого года принял участие в избиении трех человек в центре Москвы, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий заявил, что игрок покинет его команду. На прошлой неделе стороны расторгли контракт.

До "Краснодара" Мамаев выступал за московские ЦСКА и "Торпедо". В составе армейцев полузащитник стал чемпионом России, трехкратным обладателем национального Кубка и дважды выиграл Суперкубок страны. В его активе 15 матчей за сборную России.