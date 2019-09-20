Мамаев ведет переговоры с "Динамо"

Полузащитник Павел Мамаев после расторжения контракта с "Краснодаром" ведет переговоры с московским "Динамо".

В пятницу "Краснодар" объявил о том, что клуб и полузащитник Павел Мамаев расторгли действующий контракт игрока с клубом. Причиной послужило уголовное дело, по которому Мамаев получил год и пять месяцев тюрьмы за участие в двух драках в центре Москвы.

17 сентября футболист вышел на свободу из ИК-4 в Белгородской области, а уже в пятницу он и "Краснодар" договорились о расторжении контракта.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Мамаев ведет переговоры с московским "Динамо". Но даже если переход состоится, то до весны 2020 года полузащитник не сможет играть за новый клуб.

Ранее комитет по статусу игроков отказал "Зениту" в заявке на сезон вне регистрационного периода второго участника уголовного дела Александра Кокорина.