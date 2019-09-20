Мамаев ведет переговоры с "Динамо"

Новости

РФ предложила Таиланду "умный" город 22:17
Представитель администрации США рассказал об "оккупированной территории РФ" 22:16
Российская теннисистка пыталась продать свое место на турнире 21:43
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи 20:52
Жителей, попавших в санитарно-защитную зону Шереметьево, переселят 20:45
Трамп: США готовы нанести удар по 15 объектам в Иране 20:37
Минюст не планирует отмену профессиональных праздников времен СССР 20:28
Налетчиков на больницу в Петербурге осудили на 33 года 20:25
В Севастополе лошадь раздробила лицо четырехлетней девочки 20:17
В Риге появилась огромная стена-раскраска 19:40
Трамп: США вводят санкции против Центробанка Ирана 18:50
Беларусь и Республика Сербская укрепляют отношения 18:42
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности 18:33
Трамп: США всегда готовы к военным мерам против Ирана 18:28
В Парке Горького пройдет первый московский экологический фестиваль 18:20
Попытка ограбления банка в Воронеже закончилась неудачей 18:19
В Краснодаре возбудили дело за стрельбу в "свадебном кортеже" 18:10
Салон нового премиум-кроссовера Hyundai рассекретили на фото 18:10
Медведев посетил древний храм на острове в Новгородчине 18:08
"Яблочный" ажиотаж обошел Петербург стороной 18:03
Волгоградца осудили за убийство 11-летней давности 17:55
В Вологодской области задержали "вора в законе" и "смотрящих" 17:51
В Москве арестован стрелявший в коллег полицейский 17:38
Фонд "Инносоциум" принял участие в выставке "Конструкторское бюро АСИ" 17:34
В Петербурге установят памятник Хо Ши Мину 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
20.09.2019 22:09
Рубрика: Спорт

Мамаев ведет переговоры с "Динамо"

Текст: Максим Домчев
Полузащитник Павел Мамаев после расторжения контракта с "Краснодаром" ведет переговоры с московским "Динамо".
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В пятницу "Краснодар" объявил о том, что клуб и полузащитник Павел Мамаев расторгли действующий контракт игрока с клубом. Причиной послужило уголовное дело, по которому Мамаев получил год и пять месяцев тюрьмы за участие в двух драках в центре Москвы.

Кокорин прибыл в "Зенит" для прохождения медосмотра

17 сентября футболист вышел на свободу из ИК-4 в Белгородской области, а уже в пятницу он и "Краснодар" договорились о расторжении контракта.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Мамаев ведет переговоры с московским "Динамо". Но даже если переход состоится, то до весны 2020 года полузащитник не сможет играть за новый клуб.

Ранее комитет по статусу игроков отказал "Зениту" в заявке на сезон вне регистрационного периода второго участника уголовного дела Александра Кокорина.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали отношения Беларуси с Евросоюзом
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках
На Украине не исключили возможности покупки российского газа
Песков рассказал об отдыхе президента
Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"