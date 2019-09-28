Косачев: Наши паспорта по-прежнему в посольстве США, и ответа нет

Зная механизмы принятия соответствующих решений, - а они в принципе одинаковы во всех странах - допущу, что Госдепартамент действительно ни при чем. Кстати, в этом российскую сторону заверяли и американские дипломаты в Москве. Но другие-то ведомства президенту подотчетны. И это тоже примерно одинаково во всех странах.

Поэтому насчет Трампа, уж извините, верится с трудом. Либо он немедленно должен надавать по шапке своим спецслужбистам, показательно подставившим его лично, а вместе с ним и США перед ООН и перед всем миром.

Тем временем шел шестидесятый день глубокомысленного рассмотрения американской стороной нашего визового запроса. Забавно, ведь ответа так и не дали, и наши паспорта по-прежнему у американцев в посольстве.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook