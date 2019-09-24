В России потребовали от госдепа США объяснений по поводу невыдачи виз

Разъяснения по поводу невыдачи виз членам российской делегации на Генассамблею ООН должно давать не посольство США в Москве, а госдепартамент, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"С послом США в России это бесполезно обсуждать, понятно, что не посол принимал это решение", - сказал он РИА Новости. "Поэтому Госдеп должен представить нашей стороне официальные разъяснения по поводу случившегося", - уверен парламентарий.

Он отметил, что США нарушили свои обязательства перед международным сообществом о беспрепятственном участии представителей всех стран в Генеральной ассамблее ООН.

По информации Джабарова, генсек ООН Антониу Гутерреш уже проинформирован о случившемся.

Напомним, ранее глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев сообщил, что посольство США в Москве не выдало ему паспорт с визой для поездки в Нью-Йорк в составе российской делегации на ГА ООН. Кроме того, визу не получил председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и несколько сотрудников МИД РФ.