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24.09.2019 11:52
Рубрика: Власть

В Госдуме прокомментировали невыдачу виз США россиянам на ГА ООН

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме не исключили, что заминка с выдачей виз членам российской делегации, направляющимся для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, является провокационной.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Ранее стало известно, что десять членов делегации РФ не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также собирался лететь в США в составе делегации, рассчитывает на разрешение проблемы.

Он поделился мнением с журналистами, что ситуация является "заминкой, возможно, провокационной, зная наших стратегических друзей".

Фото: AP Photo/Hoshang Hashimi
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Парламентарий удивился, "как можно членам официальной делегации, утвержденной президентом, неважно России или другой страны, не выдать визу в главную международную организацию". Так как это абсурдная ситуация, он все же считает, что документы на въезд все же дадут.

Он также сообщил, что "свои ооновские встречи передвинул на сутки". Впрочем, парламентарий уточнил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США - у него запланированы важные встречи в Нур-Султане (Леонид Слуцкий участвует в проходящем в Казахстане Совещании спикеров парламентов стран Евразии).

Ранее в МИД РФ назвали несостоятельными ссылки США на технический характер причин отказа в выдаче виз. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что документы, которые сдавали для оформления за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой "рано сдали".

- Что-то у ребят сломалось капитально, - заявила Захарова.

Российская делегация РФ на площадках Генассамблеи ООН собиралась обсудить вопросы, связанные с деятельностью организации, обеспечением стабильности, а также применением персональных санкций, сообщал ранее Леонид Слуцкий.

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