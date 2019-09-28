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28.09.2019 12:35
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" могут исключить из кубка английской лиги

Текст: Максим Домчев

Победителю Лиги чемпионов "Ливерпулю" грозит исключение из Кубка английской лиги из-за того, что в матче против "Милтон Кинс Донс" (2:0) на поле появился футболист, не имевший права выходить на поле.

Как сообщает The Sun, речь идет о вышедшем на замену испанском полузащитнике Педро Чиривелье.

Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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"Мы знаем о вероятной проблеме с заявкой одного из наших игроков, - сказал представитель "Ливерпуля". - Мы на связи со всеми службами и до окончания этого процесса никаких комментариев больше не будет".

Представители Английской футбольной лиги заявили, что пока вопрос с возможным нарушением в заявке Чиривельи еще изучается.

Если вина "Ливерпуля" будет доказана, то клуб могут исключить из турнира. Впрочем, 5 лет назад "Сандерленд" в аналогичной ситуации смог отделаться денежным штрафом.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Ливерпуль"
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