Министр обороны Латвии назвал войска СС национальной гордостью

Латвийские легионеры являются гордостью латышского народа и государства. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс на памятном мероприятии в честь 75-летия боев у местечка Море. Здесь в 1944 году латышские легионеры противостояли Красной армии во время Рижской наступательной операции по освобождению Прибалтики от фашистов.

"Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память", - приводит слова Пабрикса ТАСС.

Агентство напоминает, что две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году.

Напомним, 26 сентября Центральный аппарат Следственного комитета официально объявил о возбуждении уголовного дела против гражданина Латвии, ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса. Его подозревают в реабилитации нацизма. Согласно приговору Международного военного трибунала, организация СС являлась активным участником совершения военных преступлений и преступлений против человечности.