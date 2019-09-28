На чемпионате мира в Дохе легкоатлетам мешает жара: даже ночью +33

Новости

Генетики выявили необычную гендерную особенность болезни Паркинсона 18:40
Гол Черышева принес "Валенсии" победу над "Атлетиком" в Примере 18:25
Большая часть Архиепископии западноевропейских приходов присоединилась к РПЦ 18:09
В Атлантике после шторма пропало судно с украинцами 18:02
Metallica отменила концерты из-за алкоголизма Джеймса Хэтфилда 17:56
В Германии задержали знаменитого "человека-паука" 17:54
Козак: На этап "Формулы-1" в Сочи продано 37 тысяч билетов 17:44
Названы точные место и время прощания и похорон Марка Захарова 17:22
МЧС: В 2019 году из-за пожаров на балконах погибли 12 человек 16:56
Вышел трейлер финального сезона сериала "Стрела" 16:54
Владимир Путин поприветствовал и поздравил участников Дня тигра 16:47
Бюджетная копия Toyota Land Cruiser добралась до дилеров 16:39
Карен Шахназаров объяснил, в чем была уникальность Марка Захарова 16:32
Вышел трейлер финального сезона "Коня БоДжека" 16:27
В Киеве неизвестные подожгли детский сад 16:16
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России 16:10
Олег Басилашвили: Уход Марка Захарова - это катастрофа 16:10
Александр Калягин: Захаров был великим режиссером и великим гражданином 16:01
Путин приедет проститься с Шираком 15:54
Владимир Бортко о смерти Марка Захарова: Такие есть не в каждой стране 15:52
Собянин о Захарове: Ушел из жизни один из наших величайших современников 15:52
Михаил Боярский о смерти Марка Захарова: От нас ушел пласт жизни 15:45
Как дизайнеры заставляют вас покупать автомобили 15:43
Почти 4 тысячи человек оставили запись в книге соболезнований о Шираке 15:20
Володин: Марк Захаров стал значимой частью истории театра и кино 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
28.09.2019 17:45
Рубрика: Спорт

На чемпионате мира в Дохе легкоатлетам мешает жара: даже ночью +33

Текст: Николай Долгополов (Доха)
Не туда заехали. Не сомнение, а утверждение так и лезет на ум после начала легкоатлетических испытаний в Катаре.
Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari
Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

Предупреждения Международной федерации легкой атлетики, разосланные всем участницам женского марафона, напоминали скорее некую инструкцию по противопожарной безопасности. Предлагалось пить воду на каждом из пунктов питания, количество которых было здорово увеличено. Докторам приказывалось быть на месте и находиться на чеку. Спортсменкам предлагалось еще раз прикинуть, смогут ли они справиться с жарой и выдержать напряжение марафона. И самое главное - старт марафона, без того намеченный на позднее время, был перенесен на пятницу 23 часа 59 минут по катарскому времени.

Фото: Наталия Федосенко/ ТАСС
Ласицкене: Психологически я все та же Маша, которая трясется перед планкой

В конечном итоге из 68 участниц до финиша добежали 40 во главе с несгибаемой кенийкой Рут Чепнгетич. О результате умолчу. Финишировать в 33-градусный ночной зной при 70-процентной влажности уже подвиг. Наша Сардана Трофимова - 22-я, и дай ей Бог здоровья.

Не раз бывал я Катаре, наиболее пеклообильной стране мира. Летом каждый шаг, пройденный от автобуса до помещения с искусственным охлаждением, дается с адским трудом. А тут - легкая атлетика. О чем думали руководители международной федерации, отдавая на растерзание жаре и влажности лучших легкоатлетов мира, остается лишь с трудом догадываться. О популяризации этого вида спорта? Однако в Дохе все равно особо не разбежишься. Проверка спортсменов на мужество? Но этот тест превратился в истязание. А ведь есть еще и ходоки на длиннющие дистанции, и бегуны-стайеры. Им-то как вытерпеть и не умереть на гостеприимной, высохшей от палящего солнце земле одного из богатейших государств мира.

Назван состав сборной России по легкой атлетике на чемпионат мира в Дохе

В первый день на старт в привычном и все равно противном нейтральном статусе вышли 11 россиян. Не буду корить девятерых их них, которые отсеялись еще на стадии квалификации. Все внимание было сосредоточено на прыгуньях. Единственной твердой нашей надежде на золото Марии Ласицкене (высота) и Анжелике Сидоровой (шест). Сидорова пропустила все высоты до контрольной, взяв с первой же попытки 4.60 и попав в финал. У Ласицкене поначалу не ладилось, сбила планку в одной из попыток, но все же одолела необходимые 194 см, которые стали пропуском в финал.

Прогноз, пока погоды, а не на выступления наших, не утешителен: до 6-го октября - дня окончания чемпионата - температура будет, как и всегда, держаться на 37-градусной отметке. И вряд ли утешат легкоатлетов ободряющие слова президента международной федерации лорда Коу, что влажность в Дохе будет еще опаснее жары.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы точные место и время прощания и похорон Марка Захарова
Россияне не пострадали во время пожара на борту судна в Южной Корее
Депутаты бундестага призвали сделать шаг навстречу снятия санкций с РФ
МЧС: В 2019 году из-за пожаров на балконах погибли 12 человек
Волкер мог подать в отставку из-за дела об импичменте