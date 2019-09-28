На чемпионате мира в Дохе легкоатлетам мешает жара: даже ночью +33

Предупреждения Международной федерации легкой атлетики, разосланные всем участницам женского марафона, напоминали скорее некую инструкцию по противопожарной безопасности. Предлагалось пить воду на каждом из пунктов питания, количество которых было здорово увеличено. Докторам приказывалось быть на месте и находиться на чеку. Спортсменкам предлагалось еще раз прикинуть, смогут ли они справиться с жарой и выдержать напряжение марафона. И самое главное - старт марафона, без того намеченный на позднее время, был перенесен на пятницу 23 часа 59 минут по катарскому времени.

В конечном итоге из 68 участниц до финиша добежали 40 во главе с несгибаемой кенийкой Рут Чепнгетич. О результате умолчу. Финишировать в 33-градусный ночной зной при 70-процентной влажности уже подвиг. Наша Сардана Трофимова - 22-я, и дай ей Бог здоровья.

Не раз бывал я Катаре, наиболее пеклообильной стране мира. Летом каждый шаг, пройденный от автобуса до помещения с искусственным охлаждением, дается с адским трудом. А тут - легкая атлетика. О чем думали руководители международной федерации, отдавая на растерзание жаре и влажности лучших легкоатлетов мира, остается лишь с трудом догадываться. О популяризации этого вида спорта? Однако в Дохе все равно особо не разбежишься. Проверка спортсменов на мужество? Но этот тест превратился в истязание. А ведь есть еще и ходоки на длиннющие дистанции, и бегуны-стайеры. Им-то как вытерпеть и не умереть на гостеприимной, высохшей от палящего солнце земле одного из богатейших государств мира.

В первый день на старт в привычном и все равно противном нейтральном статусе вышли 11 россиян. Не буду корить девятерых их них, которые отсеялись еще на стадии квалификации. Все внимание было сосредоточено на прыгуньях. Единственной твердой нашей надежде на золото Марии Ласицкене (высота) и Анжелике Сидоровой (шест). Сидорова пропустила все высоты до контрольной, взяв с первой же попытки 4.60 и попав в финал. У Ласицкене поначалу не ладилось, сбила планку в одной из попыток, но все же одолела необходимые 194 см, которые стали пропуском в финал.

Прогноз, пока погоды, а не на выступления наших, не утешителен: до 6-го октября - дня окончания чемпионата - температура будет, как и всегда, держаться на 37-градусной отметке. И вряд ли утешат легкоатлетов ободряющие слова президента международной федерации лорда Коу, что влажность в Дохе будет еще опаснее жары.