Назван новый бестселлер на вторичном авторынке

Уход Ford из России на рынке новых автомобилей остался практически незамеченным. А вот на "вторичке" это событие вызвало всплеск перепродаж автомобилей Focus, в результате чего впервые самой продаваемой моделью с пробегом может стать не "Лада".

"Фокус" удался

На вторичном авторынке разгорается борьба за лидерство в рейтинге продаж. По итогам восьми месяцев 2019-го Ford Focus уже вплотную подобрался к многолетнему бестселлеру - Lada 114, причем в некоторые месяцы самая популярная иномарка с пробегом уже выходила на первое место. Так, за январь-август в России было продано 89,7 тыс. подержанных Lada 114 (-7%), гласят данные агентства "Автостат". Реализация бэушных "Фокусов" за тот же период составила 86,7 тыс. единиц (-2%), то есть всего на 3 тыс. машин меньше. Таким образом, уже в этом году впервые в истории вторичного авторынка России лидером продаж может стать иномарка.

"Учитывая недавний уход Ford с российского рынка, Focus имеет шансы возглавить рейтинг автомобилей с пробегом. Владельцы "Фокусов" будут стремиться избавиться от таких автомобилей, опасаясь проблем с запчастями и обслуживанием, что приведет к снижению цены на рынке и увеличению частоты сделок, - говорит СЕО Uremont Александр Коротков. - Кроме того, в нынешней экономической ситуации все больше покупателей уходят с первичного рынка на вторичный, в этом случае выбор определяется статусом автомобиля и его качеством. Если сравнивать Ford Focus с Lada 114 из линейки Samara, которая уже почти шесть лет не производится, очевиден фактор качества: старые "Лады" быстрее приходят в негодность, отчего средний покупатель отдаст предпочтение модели Ford".

В свою очередь, глава компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев считает, что всплеск продаж подержанных "Фокусов", вызванный уходом Ford из России, продлится недолго, что не позволит модели возглавить рейтинг бестселлеров на продолжительный период.

Новая смена

Действительно, сегодня на "вторичке" активно набирают обороты продажи популярных иномарок Hyundai Solaris и Kia Rio. Так, за январь-август текущего года "Солярис" показал рост спроса на 11% до 68,6 тыс. экземпляров, что позволило ему обогнать Toyota Corolla и подняться на четвертое место в рейтинге продаж. Продажи подержанных Kia Rio за тот же период увеличились на 17% до 64,1 тыс. автомобилей. В числе лидеров по росту спроса на вторичном рынке оказались и недавние новинки отечественного автопрома, такие как Lada Granta и Vesta. Все эти модели медленно, но верно улучшают свои позиции в рейтинге подержанных бестселлеров, хотя до лидеров вторичного рынка им еще далеко.

По словам генерального директора CarPrice Дениса Долматова, Kia Rio и Hyundai Solaris - это лидеры продаж новых автомобилей последних лет. Сейчас, достигнув возраста 3-4 лет, они массово выходят на вторичный рынок и в течение нескольких лет полностью вытеснят с первых позиций лидеров прошлых лет, к которым и относится Ford Focus. Кстати, Lada Vesta, как один из хитов продаж новых машин, также со временем будет лидировать и на вторичном рынке.

"Кто из нынешних бестселлеров рынка новых машин в будущем возглавит рейтинг продаж на "вторичке", зависит от парка, а он, в свою очередь, - от динамики продаж. В связи с тем, что Lada 114 уже давно не производится и Ford Focus больше не будут продавать на российском рынке, их количество в парке теперь будет только уменьшаться. В это время их преследователи - модели Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio - будут прирастать. Таким образом, в перспективе 2-3 лет мы однозначно увидим смену лидера. К примеру, уже сейчас парк модели Lada Granta приближается по размерам к парку модели Lada 114 и превышает парк модели Ford Focus. И как только пройдет 3-летний цикл владения новыми автомобили, и они попадут на вторичный рынок, мы увидим, как Lada Granta сначала (и это произойдет очень скоро) обгонит Ford Focus, а потом и Lada 114. Аналогичная ситуация произойдет также и с Kia Rio и Hyundai Solaris", - прогнозирует Александр Груздев.

Завидная стабильность

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В то время как продажи новых автомобилей в этом году продолжают снижаться, ситуация на вторичном рынке остается стабильной. Отчасти этому способствует отток покупателей с рынка новых машин, которые все чаще становятся россиянам не по карману.

Так, в августе реализация подержанных машин увеличилась на 2% до 501,7 тыс. единиц, а сначала года осталась на прошлогоднем уровне - 3 млн 499 тыс. авто с пробегом, согласно данным "Автостата". Таким образом, подержанных машин в нашей стране продается в 3,5 раза больше, чем новых. Как прогнозируют в Carprice, по итогам 2019 года вторичный авторынок останется на уровне прошлого года - 5,4-5,5 млн машин.

"Для многих клиентов сегодня покупка подержанного автомобиля выглядит привлекательнее, чем нового, поскольку позволяет обойтись меньшей суммой и без кредита. Куплю пока машину с пробегом, думает такой клиент, а через несколько лет посмотрим", - рассуждает Денис Долматов.

В свою очередь, директор подразделения "Рольф" Автомобили с пробегом Алексей Баринов отмечает, что количество сделок на вторичном рынке связано, прежде всего, с объемом автопарка страны, чем и обусловлена его стабильность по сравнению с рынком новых машин.

Превратности цены

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Как показывает статистика Uremont, наибольшим спросом на вторичном рынке сегодня пользуются автомобили с ценником от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в больших городах и до 1 млн рублей - в регионах, с возрастом 3-6 лет и 5-8 лет соответственно. Это подтверждают и данные Авто.ру, согласно которым средняя стоимость автомобиля с пробегом в России за первое полугодие 2019-го составила 575 тыс. рублей. При этом по сравнению с прошлым годом она практически не изменилась и увеличилась лишь на 0,1%. В Москве же средний ценник на вторичном авторынке вырос на 6,4% до 863,3 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - на 2,8% до 721,1 тыс. рублей.

"Владелец "первички" отъездил двухгодичный гарантийный срок и "передал" авто следующему. Новый владелец понимает, что ближайшие несколько лет машина из строя не выйдет и на ней можно спокойно ездить, а далее (когда ее состояние будет действительно плачевным) - цена упадет, и автомобиль поедет в регион к новым владельцам", - комментирует Александр Коротков.

В свою очередь, Александр Груздев отмечает, что с учетом инфляции крайне незначительный рост цен на вторичном авторынке означает, что, по сути, автомобили с пробегом подешевели. Поскольку покупательская способность населения уменьшается, то именно поэтому и цены на подержанные машины не растут в соответствии с инфляцией, а отстают от нее.

"Фактически цены на подержанные машины очень сильно зависят от спроса, а он зависит от экономического положения населения: чем оно хуже, тем дольше граждане пользуются своими автомобилями, пытаясь их ремонтировать или даже эксплуатировать в режиме "и так сойдет". Сейчас мы не видим улучшения экономического положения в стране, поэтому цены на вторичном авторынке будут повторять инфляционную кривую экономики в целом, причем это будет происходить с небольшим опозданием. А вот снижения стоимости подержанных автомобилей я бы все-таки не ждал, но и рост цен будет небольшой", - резюмирует Александр Груздев.