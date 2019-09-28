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28.09.2019 14:41
Рубрика: Власть

Путин назвал Марка Захарова личностью колоссального масштаба

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью режиссера, художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова. Глава государства направил телеграмму дочери режиссера Александре Захаровой со словами поддержки и искреннего участия.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Захаров скончался в субботу утром, не дожив две недели до своего 86-го дня рождения.

По словам Путина, Захаров был "человеком необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства, личностью поистине колоссального масштаба", "выдающимся мастером и творцом".

"Легендарный "Ленком", знаменитые работы в кино, все творчество Марка Анатольевича Захарова стало уникальным явлением в отечественном искусстве, символом высочайшей художественной культуры и смелого новаторства", - отметил президент.

Захаров - народный артист СССР. Он снял картины "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев" с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым, "Убить дракона", "Обыкновенное чудо".

Власть Работа власти Президент Скончался режиссер Марк Захаров
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