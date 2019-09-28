В ГИБДД перестали принимать фотографии из "Помощника Москвы"

Госавтоинспекция не выносит штрафы в автоматическом режиме за нарушения, которые выявили граждане и направили с помощью программы для смартфонов "Помощник Москвы".

Такой вывод можно сделать из ответа, который получил эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман на свой запрос в Госавтоинспекцию МВД России. В нем прямым текстом говорится, что "сотрудники Госавтоинспекции МВД России правоприменительную деятельность на основании материалов, зафиксированных с применением программного комплекса "Помощник Москвы", в настоящее время не осуществляют".

Напомним, что приложение "Помощник Москвы" заработало в столице с 2015 года. С его помощью граждане фотографируют машины, которые по их мнению припаркованы с нарушениями, и направляют информацию в ГИБДД и Московскую автомобильную инспекцию.

Эти два органа, на основании полученной информации в автоматическом режиме, оформляли постановления и направляли их собственникам машин. Как и в том случае, когда нарушение зафиксировано с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Такой способ вызывал многочисленные споры у автомобилистов. Ведь зачастую штрафы получали и те, кто ничего не нарушал.

И вот Пленум Верховного суда в своем постановлении от 25.06.2019 №20 определил, что под автоматическим режимом следует понимать работу соответствующего технического средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека, когда такое средство в установленном порядке в стационарном положении либо в движущемся по утвержденному маршруту транспортном средстве, осуществляет фиксацию в зоне своего обзора всех административных правонарушений, для выявления которых оно предназначено, независимо от усмотрения того или иного лица.

После этого решения в Москве буквально массово начали отменять штрафы, вынесенные с помощью таких средств. Под это попали и те средства, с помощью которых пешие патрули выносили штрафы за неоплату парковки.

Как утверждают в ГИБДД, технические средства должны сертифицированы, как средство измерения, и пройти метрологическую поверку. Понятно, что ничего подобного ни смартфоны, ни планшеты не проходили и не имеют.

А поэтому особый, упрощенный порядок привлечения к ответственности автовладельцев здесь просто невозможен. В этом случае возбуждается административное дело, устанавливается водитель, который совершил нарушение. И к ответственности привлекается именно он, а не собственник автомобиля. Если его удастся установить. Материалы же полученные с помощью "Помощника Москвы" могут бы приобщены к делу в качестве одного из доказательств.

Но пока не очень понятно, сколько такое положение дел продлится. Ведь в Госдуму внесет проект поправок в КоАП, который разрешит в автоматическом порядке выписывать штрафы, по таким съемкам граждан. Для этого, правда, разрабатывается единый, федеральный программный комплекс. При этом в нем необходима будет авторизация через портал Госуслуг. Таким образом, тот, кто будет направлять материалы, не будет анонимом.

Но когда эти поправки будут приняты - неизвестно. А пока все подобные приложения - вне закона. И вынесенные по ним наказания в автоматическом режиме могут быть легко обжалованы.