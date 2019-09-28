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28.09.2019 22:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Объявлены имена 15 лауреатов конкурса "Учитель года"

Текст: Ксения Колесникова
В Грозном подвели итоги очного федерального тура конкурса "Учитель года России - 2019". На него съехались финалисты из всех 85 регионов.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Испытания проходили в гимназии №14 и Математической школе №1 имени Х.И. Ибрагимова. В течение недели лучшие педагоги страны проводили здесь открытые уроки и внеурочные занятия. В итоге сегодня были объявлены 15 лауреатов. Они смогут презентовать свои образовательные проекты, покажут коллегам мастер-класс.

И уже 1 октября в Грозном назовут имена пяти суперфиналистов конкурса.

В четверг в Москве состоится финальное испытание - "Разговор с министром". А 4 октября в Государственном Кремлевском дворце объявят победителя - "Учителя года России - 2019".

Лауреаты Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019"

Арачашвили Лариса Гивиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ "Средняя школа № 55 "Долина знаний", г. Волгоград;

Василевская Анастасия Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 80, г. Воронеж;

Видакас Светлана Флюровна, учитель английского языка МОУ "Гимназия города Переславля-Залесского", Ярославская область;

Ерохин Виталий Викторович, учитель физики и основ безопасности жизнедеятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 88, г. Тюмень;

Зезкова Марина Александровна, учитель французского языка ГБОУ "Гимназия № 171", г. Санкт-Петербург;

Иванилова Ольга Алексеевна, ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза В.С. Пилипенко", г. Севастополь;

Фото: istockphoto.com
3 октября в "РГ" обсудят психологический портрет современного школьника и учителя

Комиссаров Дмитрий Николаевич, МБОУ "Средняя школа № 5, г. Лысково, Нижегородская область;

Красновид Павел Евгеньевич, учитель географии МБОУ "Гимназия имени Подольских курсантов", Московская область;

Мамаев Александр Юрьевич, учитель истории и обществознания МБОУ "Нижнеомская средняя школа № 1", Омская область;

Мирсаитов Наиль Галимжанович, учитель биологии МАОУ "Лицей-интернат № 2, г. Казань, Республика Татарстан;

Ракитин Михаил Юрьевич, учитель технологии МБОУ "Средняя школа № 19, г. Тверь, Тверская область;

Романова Вероника Олеговна, учитель химии МОУ "Лицей № 2", г. Саратов, Саратовская область;

Скрипникова Виктория Борисовна, учитель истории и обществознания, МБОУ "Николаевская средняя школа", Камчатский край;

Физер Ольга Валериановна, учитель английского языка МБОУ "Вурнарская средняя общеобразовательная № 2", Чувашская Республика;

Щипун Милица Вадимовна, учитель математики МАОУ "Школа № 4", г. Белогорск, Амурская область.

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