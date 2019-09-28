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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Фото: AP
В эти выходные в Сочи пройдет этап "Формулы-1" ВТБ Гран-при России-2019

Ранее Квят не смог полноценно выступить в первой и третьей сессиях свободных заездов этапа из-за проблем с машиной. В субботу стало известно, что в "Торо Россо" решили заменить двигатель на болиде россиянина. В то же время Квят при любом раскладе стартовал бы с последнего ряда в предстоящей гонке, так как ранее перед этапом на его машине уже установили новый мотор.

Квалификация Гран-при России на "Сочи Автодроме" стартует в 15.00 по московскому времени. Гонка состоится в воскресенье.

Спорт Формула-1 Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Гран-при "Формулы-1" в Сочи
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