Гонщик "Феррари" Леклер выиграл квалификацию Гран-при России

Монегасский пилот "Феррари" Шарль Леклер стал победителем квалификации 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" - ВТБ Гран-при России. Второй результат у лидера сезона британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В трио самых быстрых вошел еще один гонщик "Феррари" немец Себастьян Феттель.

Сразу скажем, что возможности выступить в квалификации был лишен российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, на болиде которого пришлось поменять мотор прямо по ходу сочинского этапа. К квалификационным заездам подготовить машину механики не успели. Впрочем, принципиально для Квята ничего не изменилось: из-за смены силовой установки перед Гран-при России он в любом случае был наказан стартом с последнего ряда.

Из тех, кто выехал на трассу, первым борьбу закончил бывший партнер Квята по команде Александр Албон, ныне выступающий за "Ред Булл". В 13-м повороте британско-таиландский гонщик попросту разбил машину и был вынужден покинуть кокпит. Что касается нынешнего коллеги россиянина Пьера Гасли, он сумел пробиться во второй сегмент квалификации и в итоге расположился на 11-й строчке.

Ну а борьба за первое место, как и предполагалось, развернулась между "Феррари" и "Мерседесом". Итальянская команда считалась фаворитом, что подтвердил поул-позишн Леклера, к слову, уже четвертый подряд. Время монегаска - 1 минута 31,628 секунды. Почти всю квалификацию вторую строчку удерживал Феттель, однако в последние секунды его неожиданно опередил Хэмилтон (+0,402). А Себастьян остался третьим (+0,425).