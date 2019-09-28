В Крыму во время визита народных дипломатов из Норвегии, Нидерландов, Германии, Австрии и США состоится презентация книги руководителя делегации, главы организации "Народная дипломатия. Норвегия" Хендрика Вебера "Наш Крым". Об этом со ссылкой на председателя Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрия Гемпеля сообщает пресс-служба крымского парламента.

По словам парламентария, презентация запланирована в рамках встречи делегации с депутатами Госсовета республики. Гемпель также рассказал, что зарубежные гости должны прибыть на полуостров 28 сентября. Он уточнил, что в программе их пребывания в Крыму - знакомство с культурой народов Крыма и героическим прошлым полуострова, встреча со студентами Крымского федерального университета, посещение международного детского центра "Артек", мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" и других достопримечательностей полуострова.

- Из двадцати двух членов делегации только трое уже не в первый раз посещают наш полуостров, - добавил глава парламентского комитета. - Остальные окажутся здесь впервые. Думаю, они будут приятно удивлены, увидев своими глазами, что происходит в Крыму на самом деле и насколько стремительно развивается регион.

Напомним, Вебер написал книгу "Наш Крым" после нескольких визитов на полуостров, во время которых называл Крым законной частью территории РФ и критиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с полуостровом. В аннотации к изданию отмечается, что в книге затрагиваются следующие вопросы: "Кто имеет право на Крым? Что случилось на Майдане в Киеве? Какова ситуация на Донбассе?". К настоящему времени изданная на родном автору немецком языке книга поступила в продажу.