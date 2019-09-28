Вице-премьер РФ: Сочи будет принимать этап "Формулы-1" до 2025 года

Российский этап "Формулы-1", согласно условиям контракта, до 2025 года будет проходить в Сочи. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что российский этап "Формулы-1" может быть перенесен из Сочи в пригород Санкт-Петербурга, где в ближайшее время якобы возведут новую трассу, способную принять "Королевские гонки" уже в 2021 году. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал с руководством такую возможность, а вопрос переноса этапа на повестки дня не стоит.

"Сейчас с большой степенью уверенности можно говорить о том, что контракт будет выполняться. Боюсь дальше загадывать. Продлим мы его или нет, можно будет говорить года через два-три. Все зависит от наших возможностей и желания наших коллег. Конкуренция за право проведения очень большая", - сказал Козак.

"Это важное спортивное мероприятие, которое одновременно является и продвижением автопрома и автомобильных технологий. Прежде всего это соревнование технологий", - отметил вице-премьер.