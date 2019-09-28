Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео

В интернете появилась видеозапись момента взрыва судна в южнокорейском городе Ульсан.

Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане, на пострадавшем грузовом судне находились десять россиян.

Очевидцу, проезжавшему на трассе в районе инцидента, удалось снять момент взрыва. На кадрах видно, как к небу поднимается огромный огненный шар. Также в сети появились съемки горящего судна и впечатляющего столба дыма от горящего судна.

Между тем стало известно, что россияне, находившиеся на предназначенном для перевозки нефтепродуктов судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором прогремел взрыв, не пострадали.