США потребовали выдачи задержанного в Валенсии россиянина

Гражданин России, которого ранее задержали в аэропорту Валенсии по подозрению в совершении преступления, может быть передан США. Дело об экстрадиции уже открыто. Об этом сообщила его адвокат Елена Таранова.

"Единственные документы, которыми [пока] располагает защита - это короткое описание вменяемых [россиянину] преступных действий, с которыми мой подзащитный не согласен", - приводит слова защитницы РИА Новости.

Впрочем, она не раскрыла ни сути обвинений, ни имени своего клиента. Таранова лишь добавила, что в Испании находится гражданская жена россиянина. Она будет находиться в этой стране в течение всего периода, пока рассматривается дело.

Напомним, по версии местной газеты Las Provincias, россиянина обвиняют в "миллионном мошенничестве", совершенном в Сети. По информации посольства РФ, запрос на арест был сделан ФБР США.