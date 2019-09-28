Судно с украинскими моряками затонуло в Атлантическом океане

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, информировал представитель судовладельца.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поиски оставшихся в живых моряков продолжаются, несмотря на неблагоприятные погодные условия", - сказал он украинскому агентству УНН.

Судовладелец уточнил, что трое членов экипажа, среди которых двое украинцев, были спасены благодаря самолету ВМС Франции, который работал в зоне поиска. Моряки были найдены на спасательной шлюпке.

Напомним, судно Bourbon Rhode, на котором, по некоторым данным, находились десять граждан Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября. Это произошло на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Корабль направлялся в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов и попал шторм. На борту в общей сложности были 14 членов моряков.