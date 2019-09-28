Трамп подписал закон о краткосрочном финансировании госструктур

Президент США Дональд Трамп подписал закон о краткосрочном финансировании федеральных ведомств до 21 ноября. Это позволит избежать шатдауна (временной приостановки работы государственных структур).

В сообщении Белого дома отмечается, что ранее документ прошел согласование в конгрессе, пишет РИА Новости.

С момента прихода Трампа к власти демократам и республиканцам ни разу не удалось договориться о долгосрочном финансировании федеральных учреждений. Причина - острые разногласия по вопросам безопасности на южной границе и военным расходам.

Напомним, в конце 2018 года нежелание сторон прийти к соглашению о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой привело к самому продолжительному шатдауну в истории США. Правительство частично не работало с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года. По данным аналитиков, потери американской экономики из-за шатдауна составили не менее шести миллиардов долларов.