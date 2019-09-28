В Госдуме оценили готовность Грузии к диалогу с Россией

Российские власти настроены на конструктивный диалог с грузинскими. Главное - чтобы слова президента Саломе Зурабишвили не расходились с делами. Такое заявление сделал зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявления главы закавказского государства о необходимости переговоров с Москвой для решения существующих проблем.

"Важно, чтобы политика носила постоянный и системный характер", - приводит слова Швыткина RT.

Депутат добавил, что оптимизма в этом вопросе придает то обстоятельство, что "российский народ дружелюбен и практически братский для грузинского". Правда, негативную роль во взаимоотношениях между странами сыграла риторика радикально настроенных групп в Тбилиси. Отметим, что Зурабишвили также отметила отсутствие русофобии у грузин.