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Рубрика: Власть

В Госдуме оценили готовность Грузии к диалогу с Россией

Российские власти настроены на конструктивный диалог с грузинскими. Главное - чтобы слова президента Саломе Зурабишвили не расходились с делами. Такое заявление сделал зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявления главы закавказского государства о необходимости переговоров с Москвой для решения существующих проблем.

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"Важно, чтобы политика носила постоянный и системный характер", - приводит слова Швыткина RT.

Депутат добавил, что оптимизма в этом вопросе придает то обстоятельство, что "российский народ дружелюбен и практически братский для грузинского". Правда, негативную роль во взаимоотношениях между странами сыграла риторика радикально настроенных групп в Тбилиси. Отметим, что Зурабишвили также отметила отсутствие русофобии у грузин.

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