В МЧС сообщили, что не вводили запрет на курение на балконе

Новости

Квяту заменят мотор после поломки во время практики на Гран-при России 14:04
Названо предварительное место похорон Марка Захарова 13:50
Экс-владелец "Формулы-1" назвал себя большим поклонником Путина 13:48
Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео 13:42
Назван новый бестселлер на вторичном авторынке 13:40
Память Марка Захарова увековечат в Москве 13:33
Названа причина смерти Марка Захарова 13:13
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края 12:50
Умер Марк Захаров 12:37
"Ливерпуль" могут исключить из кубка английской лиги 12:35
Видео: байкер-"обочечник" нарвался на наряд полиции 12:33
На Алтае задержали подозреваемого в жестком убийстве матери и детей 12:28
В Барнауле при взрыве погиб рабочий пункта приема металлолома 12:27
Россияне не пострадали во время пожара на борту судна в Южной Корее 12:18
СМИ: Режиссер Леонид Хейфец ранил ножом врача "скорой помощи" 12:00
Стали известны пары 1/4 финала женского Кубка России по баскетболу 11:58
На Западе оценили видео с пуском "смертоносного оружия" России 11:58
В Греции из-за пожара на пароме эвакуировали 500 пассажиров 11:49
В финале конкурса "Цифровой прорыв" проходит школьный хакатон 11:48
Сотни человек освобождены из нигерийского "дома пыток" 11:45
Польша настаивает на выплате 850 миллиардов евро репараций от Германии 11:40
Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" объявил победителей 11:09
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва 10:52
"Я ничего не сделал": Максим Аверин не намерен извиняться за дебош 10:49
На востоке Крыма нашли три авиабомбы времен войны 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
28.09.2019 13:27
Рубрика: Происшествия

В МЧС сообщили, что не вводили запрет на курение на балконе

Текст: Иван Петров
В МЧС России сообщили, что вступающие в силу с 1 октября изменения в Правила противопожарного режима не вводят запрет на курение на балконах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Правительство запретило жарить шашлыки на балконах

"Постановление правительства РФ об изменения в Правила противопожарного режима не запрещает курить на балконе, но всем необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих", - отметили в МЧС.

Днём ранее разъяснение о нашумевшем постановлении дал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

По его словам, изменения понадобились для привлечения к ответственности и взыскиванию ущерба с лиц, по чьей вине пострадало имущество соседей или других лиц.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россияне не пострадали во время пожара на борту судна в Южной Корее
Длинная очередь выстроилась к Лаврову после его речи в ООН
Депутаты бундестага призвали сделать шаг навстречу снятия санкций с РФ
CNN: Спецпредставитель США по Украине уходит в отставку
Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией