В МЧС сообщили, что не вводили запрет на курение на балконе

"Постановление правительства РФ об изменения в Правила противопожарного режима не запрещает курить на балконе, но всем необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих", - отметили в МЧС.

Днём ранее разъяснение о нашумевшем постановлении дал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

По его словам, изменения понадобились для привлечения к ответственности и взыскиванию ущерба с лиц, по чьей вине пострадало имущество соседей или других лиц.