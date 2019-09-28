В МЧС сообщили, что не вводили запрет на курение на балконе

В МЧС России сообщили, что вступающие в силу с 1 октября изменения в Правила противопожарного режима не вводят запрет на курение на балконах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства.
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"Постановление правительства РФ об изменения в Правила противопожарного режима не запрещает курить на балконе, но всем необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих", - отметили в МЧС.
Днём ранее разъяснение о нашумевшем постановлении дал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
По его словам, изменения понадобились для привлечения к ответственности и взыскиванию ущерба с лиц, по чьей вине пострадало имущество соседей или других лиц.