В соцсети запустили флешмоб в поддержку телеканала "112 Украина"

Пользователи социальной сети Facebook активно выступают в поддержку телеканала "112 Украина" после того, как украинские власти лишили его лицензий на эфирное вещание.

Пользователи в профилях на своих страницах размещают фотографии с подписями на украинском языке "Я поддерживаю 112 Украина", "Спасем свободу слова", "Нет закрытию телеканалов". Тем самым они пытаются привлечь внимание общественности к преследованию оппозиционных СМИ на Украине, а также выражают солидарность с одним из ведущих украинских телеканалов.

Со своей стороны телеканал поблагодарил всех за помощь. "Присоединяйтесь к флешмобу, чтобы защитить свободу слова на Украине", - призвали журналисты.

В четверг стало известно, что Нацсовет по телерадиовещанию лишил "112 Украина" цифровых лицензий. Ожидается, что это может привести к падению аудитории телеканала на 15-30%. При этом он все равно не потеряет первую позицию в рейтинге популярности. Эксперты полагают, что попытки закрыть телекомпанию, скорее всего, продолжатся.