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28.09.2019 12:33
Рубрика: Видео

Видео: байкер-"обочечник" нарвался на наряд полиции

Текст: Вадим Давыденко

Дерзких "обочечников" не любят все - пенсионеры на реликтовых ушастых "Запорожцах" и хозяева роскошных спорткаров, инспекторы ДПС и даже другие "обочечники", менее расторопные, не успевшие вовремя выехать из ряда и объехать длинную пробку по грунтовке. Поэтому каждая неудача такого нахала-водителя ужасно радует законопослушных граждан, а видео с их фэйлами набирают тысячи просмотров.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На этот раз оплошал американец-мотоциклист, решивший объехать пробку по разделительной полосе, рискуя, кстати, врезаться лоб-в-лоб с таким же лихим "обочечником".

Но всё обернулось гораздо хуже - в самом начале пробки, у светофора, нахального байкера ждала патрульная машина полиции.

Теперь беспечного ездока ждет как минимум штраф порядка 700 долларов, а если судья сочтет его стиль вождения опасным, то лишение прав на срок до 6 месяцев или аналогичный срок пребывания за решеткой.

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#видео #авто