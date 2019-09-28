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28.09.2019 08:08
Рубрика: В мире

Волкер мог подать в отставку из-за дела об импичменте

Текст: Максим Макарычев
Специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер подал в отставку в пятницу, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Интересно, что первым об уходе Волкера сообщило студенческое издание Университета штата Аризона, поддерживаемое аналитическим центром, в котором Волкер выступает в качестве исполнительного директора. Затем об отставке, которая еще не была официально утверждена госдепом США, сообщили CNN и ведущие американские новостные агентства. "Волкер больше не мог, ему стало невозможно выполнять свою работу", - сказал источник, близкий к нему.
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Любопытно, как сообщает Reuters, что Волкер трудился на своем посту неполный рабочий и вообще не получал за это денег от американской администрации. Он стал спецпредставителем США на Украине в 2017 году. Трамп поставил главную задачу своему представителю - приложить усилия для разрешения кризиса на Донбассе, в котором Волкер занял откровенно проукраинскую позицию.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
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Вместе с тем, по возвращении в Вашингтон, Курт Волкер рискует оказаться одним из свидетелей намечающегося громкого дела об импичменте американскому президенту. В жалобе информатора, о сути которой в четверг рассказали американские медиа, говорится о том, что Волкер пытался "минимизировать ущерб" от попыток адвоката Трампа Руди Джулиани оказать давление на официальный Киев с целью поиска компромата на сына Джо Байдена, конкурента главы Белого дома от демократов, с целью расследования его деятельности на Украине. CNN ранее сообщал, что Зеленский до того, как состоялся его телефонный разговор с Трампом, шутил с Волкером о Руди Джулиани. Позже Волкер организовал встречу между Джулиани, который был заинтересован в том, чтобы Украина расследовала дела Джо и Хантера Байдена, и советником Зеленского, чтобы вывести вопрос Байдена из официальных переговоров.

Демократы в палате представителей США, которые проводят расследование по делу об импичменте Трампу, уже потребовали от Волкера дать показания относительно телефонного звонка 25 июля, в ходе которого американский лидер призвал президента Украины расследовать дело сына Джозефа Байдена.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Известие об отставке Волкера пришло через несколько часов после того, как комитет по иностранным делам палаты представителей объявил, что на следующей неделе он будет смещен. "Мы все еще ожидаем услышать все, что он знает об этом скандале", - сказал сотрудник аппарата конгресса, знакомый с планами отставки спецпредставителя по Украине. Пока неясно, будет ли Волкер давать показания в комитете по иностранным делам в запланированную для этого дату.

В четверг Джулиани отказал CNN в характеристиках своих отношений с Волкером, подробно изложенных в жалобе информатора из американского разведывательного сообщества, заявив, что у него есть "хорошая маленькая история" текстовых сообщений со спецпредставителем Трампа, чтобы доказать свою правоту. "Я говорил с государственным департаментом (по украинскому вопросу), я сказал им, по крайней мере, 10 раз, что я встречался с ними (украинскими официальными лицами)", - сказал Джулиани в интервью.

По его словам, именно Волкер сообщил ему, что телефонный звонок между Трампом и Зеленским прошел хорошо. Он также сказал, что несколькими днями ранее, около 19 июля, Волкер впервые связался с ним по поводу встречи Джулиани с одним из главных советников Зеленского Андреем Ермаком. Джулиани продемонстрировал текст СМС от Волкера, отправленного 19 июля: "Как уже говорилось, я свяжу вас здесь с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому. Я предлагаю назначить совместную встречу на понедельник - может быть, в 10 или 11 утра по вашингтонскому времени? Курт". Официальный представитель госдепартамента заявил в августе, что именно Волкер познакомил Ермака с Джулиани.

Фото: Reuters
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Не далее, как на этой неделе Волкер находился в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и у него было "плотное расписание" встреч. Тем временем Джулиани, который также играет ключевую роль в скандале, по телевизору размахивал телефоном, демонстрируя текстовые сообщения между ними.

Волкер был назначен на свой пост госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и был близок с Тиллерсоном, со скандалом уволенным Трампом. Волкер также ладил со следующим госсекретарем Майком Помпео, но оставался очень связанным с покойным аризонским сенатором Джоном Маккейном, что крайне не нравилось Трампу, пояснил другой источник, близкий к Волкеру. Он никогда не был замечен в утечке материалов и не становился инсайдером в администрации Трампа, но из-за его контактов с Джулиани ему, отмечают эксперты, приходилось "играть все более сложную роль" на Украине.

В мире США В мире экс-СССР Украина Начало процедуры импичмента Дональда Трампа
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