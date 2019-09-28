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Рубрика: В мире

CNN: Спецпредставитель США по Украине уходит в отставку

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky Специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер уходит в отставку. Такую информацию в субботу распространил телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

Трамп назвал разговор с Зеленским "лучшим и честным"

Об отставке стало известно через день после того, как имя Волкера было упомянуто в опубликованной жалобе анонимного осведомителя о давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского. В жалобе говорилось, что на следующий день после звонка американского лидера Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе встретился с Зеленским и другими украинскими чиновниками. Во время встречи он якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа.

Украинские следователи не допрашивали Байденов

После этого спецпредставитель был вызван в конгресс США, где запущена процедура импичмента Трампа. Информацию об отставке Волкера CNN подтвердили уже три источника, пишет РИА Новости.

Напомним, телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. Через два месяца была опубликована стенограмма их беседы. Политические противники Трампа сочли разговор двух лидеров подтверждением того, что глава Белого дома с помощью Киева пытается дискредитировать Джо Байдена - своего конкурента на выборах президента 2020 года.

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