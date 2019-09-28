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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач объяснил, как сохранить здоровье после 35 лет

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После 35 лет каждому человеку необходимо регулярно проверять уровень холестерина и глюкозы в крови, а также следить за весом и давлением. Увеличение этих показателей может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета профессор Юрий Беленков.

Особенно следует обратить внимание на лишний вес. Так, если у женщины окружность талии более 85 сантиметров, а у мужчины на десять сантиметров больше, то это уже может говорить о наличии абдоминального ожирения. В этом случае риски заболеваний сердца и сосудов увеличиваются.

Фото: REUTERS
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Также ожирение повышает риск диабета и появления жира в печени, сердце, поджелудочной железе и мышцах.

Между тем, как сообщалось ранее, ожирение уже зафиксировано у более двух миллионов россиян.

Как пояснил Юрий Беленков, опасность еще и в том, что в России 87% людей с сердечной недостаточностью неправильно лечат гипертоническую болезнь - в итоге их сердце вынуждено работать под постоянной нагрузкой, передает РИА Новости.

Общество Здоровье
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