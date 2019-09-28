Длинная очередь выстроилась к Лаврову после его речи в ООН

После выступления главы МИД России Сергея Лаврова на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выстроилась длинная очередь желающих пообщаться с российским министром.

Об этом в Facebook написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она опубликовала фотографию из Штаб-квартиры ООН, отметив, что это очередь из представителей международных делегаций. "Обожаю наблюдать за "изоляцией России", - написала Захарова.

Также полным был зал, в котором Лавров позднее дал пресс-конференцию, пишет РИА Новости. Российский министр поблагодарил журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.