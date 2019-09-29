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Рубрика: В мире

Госдеп США возобновил расследование "почтового дела" Клинтон

Делом Хиллари Клинтон снова заинтересовался госдеп.

Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа

Следователи из Бюро дипломатической безопасности начали связываться с бывшими сотрудниками внешнеполитического ведомства около 18 месяцев назад, а затем "прекратили усилия".

А сейчас расследование продолжилось, пишет газета The Washington Post. Издание отмечает, что лицам, которые сейчас оказались в поле зрения следователей, не грозит уголовное преследование. Но репутация может пострадать.

Напомним, в 2015 году в Соединенных Штатах разгорелся "почтовый скандал". ФБР узнало, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки.

Трамп: Клинтон нарушала закон, пользуясь частным почтовым сервером
В мире США
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