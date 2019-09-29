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29.09.2019 16:17
Рубрика: Спорт

Хэмилтон в четвертый раз выиграл ВТБ Гран-при России

Текст: Илья Соболев (Сочи)
Победой Льюиса Хэмилтона закончился ВТБ Гран-при России "Формулы-1". Для британца это уже четвертый триумф на трассе "Сочи Автодром". А для "Мерседеса", за который выступает Хэмилтон, - шестой. Таким образом, пилоты немецкой команды выиграли все гонки, проходившие в Олимпийском парке.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости 6025101 29.09.2019 Призеры 16-го этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" ВТБ Гран-при России 2019 на церемонии награждения (слева направо): пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас - второе место, пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон - первое место, пилот команды "Феррари" Шарль Леклер - третье место. Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
6025101 29.09.2019 Призеры 16-го этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" ВТБ Гран-при России 2019 на церемонии награждения (слева направо): пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас - второе место, пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон - первое место, пилот команды "Феррари" Шарль Леклер - третье место. Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Феррари" прежде никогда не побеждали в Сочи, но именно пилоты итальянской команды Шарль Леклер и Себастьян Феттель приехали сюда в качестве фаворитов. И это логично, учитывая победы "Феррари" на трех предыдущих этапах кряду. Свои амбиции гонщики в красных болидах подтвердили уже в квалификации, которую в четвертый раз подряд выиграл Леклер. К слову, монегаск стал первым со времен Михаэля Шумахера, кому покорилось подобное достижение.

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В кои-то веки неожиданностью стало второе место на стартовой решетке лидера сезона Льюиса Хэмилтона, сумевшего опередить на "Мерседесе" Феттеля. В немецкой команде не скрывали, что предпочли бы дождь во время гонки, который смог бы внести элемент непредсказуемости.

На дождь рассчитывал и наш Даниил Квят. Домашний этап стал для него испытанием на психологическую устойчивость. Еще неделю назад сразу после гран-при Сингапура было объявлено, что из-за смены силовой установки на болиде, россиянин будет наказан стартом с последнего ряда, но на этом злоключения Даниила не закончились. Уже в Сочи вместо трех тренировочных сессий Квят из-за технических сбоев по факту провел лишь одну. В итоге россиянину снова поменяли мотор. А поскольку соответствующая процедура - не быстрая, квалификацию Даниил наблюдал с капитанского мостика. "Мы не участвовали в квалификации, потому что она все равно была нам не нужна, - грустно шутил в разговоре с журналистами гонщик. А еще Международная федерация автоспорта запретила нашему пилоту использовать в гонке шлем с дизайном, приготовленным специально для домашнего Гран-при. Мол, шлем с раскраской отличной от обычного дозволяется надевать лишь раз в сезоне, и Квят это право уже использовал.

Серые облака, затянувшие небо над Олимпийским парком в пятницу и субботу, давали все основания ждать пасмурной погоды и в день гонки. Но в воскресенье вопреки всем прогнозам из-за туч вдруг выглянуло солнце и стало ясно, дождя ждать не стоит.

Но и без него старт получился весьма зрелищным. Феттель уже на первых десятках метров обогнал не только Хэмилтона, но и напарника по команде и вышел в лидеры пелотона. Классно стартовал и Даниил Квят, одним махом перескочивший, с 20-й строчки, почти из Москвы, как выразился сам Даня, на 15-ю.

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Не обошлось и без аварии.Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") умудрился повредить сразу два болида - Романа Грожана ("Хаас") и Даниэля Риккардо ("Рено"). Первый сошел сразу, второй чуть позже. Но это был не самый драматичный момент дня. На 26-м круге из-за технических проблем свой болид пришлось остановить Феттелю. Разочарование немца было видно даже на телеэкране: он театрально спрыгнул с болида, и отправился в боксы.

Ну а на гонку уже привычно для себя возглавил Льюис Хэмилтон. Учитывая то, что позади его подстраховывал шедший вторым Боттас, британцу не составило труда финишировать первым. А оставшийся пилот "Феррари", Леклер довольствовался лишь третьей ступенькой пьедестала.

А что же Квят? Даниил провел хорошую гонку, обогнал нескольких соперников, в том числе, напарника по команде француза Пьера Гасли, но добраться до очковой зоны так и не смог, закончив выступление на 12-м месте.

Спорт Формула-1 Гран-при "Формулы-1" в Сочи
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