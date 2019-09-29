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29.09.2019 15:26
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Текст: Алексей Иванов
Глава компании SpaceX Илон Маск представил широкой публике первый полностью собранный экземпляр космического корабля Starship, предназначенного для межпланетных перелетов. Церемония накануне состоялась на стартовой площадке SpaceX в Техасе.
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Как сообщается в твиттере компании, Starship станет самой мощной ракетой в истории, способной доставлять людей на Луну, Марс и даже дальше. Ожидается, что он сможет нести на себе более 100 тонн полезных грузов, а для преодоления больших расстояний будет дозаправляться непосредственно в космосе с помощью других аналогичных кораблей с топливом. Если говорить о длительных межпланетных перелетах, то Starship сможет перевозить до 100 человек. Предполагается, что эти возможности позволят людям в будущем начать строительство баз на Луне и Марсе.

Фото: EPA/ADAM S DAVIS
Илон Маск усомнился в существовании инопланетян

По словам Илона Маска, первый полет Starship должен состояться уже этой осенью, корабль выведут на околоземную орбиту на высоту около 20 километров, где он пробудет один-два месяца, после чего вернется. Система из трех статичных и трех подвижных двигателей должна обеспечить космическому судну плавную вертикальную посадку на финальном этапе приземления.

Как уже сообщала "РГ", в конце августа SpaceX провела успешные испытания устройства Starhopper (это часть проекта по созданию Starship). Аппарат поднялся на высоту примерно 150 метров, затем отклонился в сторону на расстояние около 100 метров и плавно приземлился, корректируя траекторию вспомогательными двигателями. Полет продолжался 57 секунд.

Общество Космос РГ-Видео
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