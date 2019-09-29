Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Глава компании SpaceX Илон Маск представил широкой публике первый полностью собранный экземпляр космического корабля Starship, предназначенного для межпланетных перелетов. Церемония накануне состоялась на стартовой площадке SpaceX в Техасе.

Как сообщается в твиттере компании, Starship станет самой мощной ракетой в истории, способной доставлять людей на Луну, Марс и даже дальше. Ожидается, что он сможет нести на себе более 100 тонн полезных грузов, а для преодоления больших расстояний будет дозаправляться непосредственно в космосе с помощью других аналогичных кораблей с топливом. Если говорить о длительных межпланетных перелетах, то Starship сможет перевозить до 100 человек. Предполагается, что эти возможности позволят людям в будущем начать строительство баз на Луне и Марсе.

По словам Илона Маска, первый полет Starship должен состояться уже этой осенью, корабль выведут на околоземную орбиту на высоту около 20 километров, где он пробудет один-два месяца, после чего вернется. Система из трех статичных и трех подвижных двигателей должна обеспечить космическому судну плавную вертикальную посадку на финальном этапе приземления.

Как уже сообщала "РГ", в конце августа SpaceX провела успешные испытания устройства Starhopper (это часть проекта по созданию Starship). Аппарат поднялся на высоту примерно 150 метров, затем отклонился в сторону на расстояние около 100 метров и плавно приземлился, корректируя траекторию вспомогательными двигателями. Полет продолжался 57 секунд.