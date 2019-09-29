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28.09.2019 15:43
Рубрика: Легковые авто

Как дизайнеры заставляют вас покупать автомобили

Текст: Борис Захаров
Буквально за последние пять-десять лет автомобильный дизайн стремительно эволюционировал, реагируя на развитие электронных технологий и мощные маркетинговые тренды: неутихающий рост сегмента кроссоверов, внедрение систем автопилотирования, ассистентов в сфере безопасности и "зеленых" технологий.
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Как следствие, мы видим новый набор дизайнерских приемов, которые помогают продавать машины покупателям массового и премиального сегментов. В нашем обзоре мы остановимся на ключевых приемах, которые современные стилисты используют для привлечения внимания покупательской аудитории.

Гипертрофированно крупные элементы экстерьера
Фото: Пресс-служба RAM.

Тренд на использование укрупненных логотипов, фамильных черт экстерьера и больших надписей с названием моделей стал особенно заметен с началом двухтысячных, когда автопроизводители начали акцентировать те или иные детали внешности автомобилей, превращая их в приметы силы. Такие метаморфозы претерпели эмблемы большинства числа марок, включая Mercedes-Benz, Renault, Peugeot, Lada и т.д.

Фото: iStock
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Американская RAM вызвала ажиотаж, нанеся огромные литеры R A М на откидной борт своего пикапа Ram 1500 Rebel. А относительно недавно BMW шокировал автомобильный мир просто-таки огромной решеткой радиатора моделей BMW 7Series и X7. Баварцы объяснили такой стилевой демарш не только акцентом на статусность, но и функциональностью - большой "гриль" обеспечивает лучшее охлаждение силового агрегата.

Похожий прием использует в своих новинках c крупными фальшрадиаторными решетками в виде песочных часов японская Lexus. Mercedes-Benz и Nissan также пеняют на функциональность - мол, под сильно укрупненными фронтальными логотипами скрываются элементы радарного оборудования. Как бы то ни было, непропорционально большие детали экстерьера работают, задавая настроение доминирования, и покупатель, следуя инстинкту, реагирует на такие приманки.

Заимствование сильных ходов
Фото: Юрий Зубко / РГ

Многие автопроизводители и тюнингеры используют харизматичные элементы внешности, заимствуя их из портфолио компаний, для которых эти детали являются стилеобразующими, частью сложившегося образа марки. Самый характерный пример - "бээмвэшный" акулий плавник антенны, который сегодня можно встретить на крышах автомобилей большинства автопроизводителей, идущих в ногу с модой.

Фото: Пресс-служба МАЗ.
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Более того - такой "плавник" можно приобрести у сторонних производителей и накрутить практически на любую модель, чтобы придать ей пущей агрессии и сходства с машинами BMW. Еще один элемент, который многие гранды индустрии переняли у марки из Баварии, - это так называемый Изгиб Хофмайстера - характерный переход задней стойки кузова, остающийся неизменным во всех моделях BMW начиная c 1961 года. Вот только такой узнаваемый, образованный изгибом треугольник можно увидеть также в больших седанах Lexus, Kia, Volvo и моделях еще доброго десятка марок.

Использование колес увеличенного диаметра
Фото: Юрий Зубко/РГ

Если сравнить внешность и характеристики современных автомобилей с предшественниками десятилетней давности, то станет очевидно, что начальный и максимальный диаметр колесных дисков увеличился на одну, а то и на две-три позиции.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Эта тенденция связана с внедрением более экспрессивного дизайна, равно как приведением пропорций автомобилей к максимально гармоничным показателям. Бестселлеры массового и премиального сегмента демонстрируют соотношение колес к высоте кузова автомобиля 1:3. Это то самое золотое сечение, которое придумал Клавдий Птолемей, а популяризировал Леонардо да Винчи.

Взгляните на те же новинки АвтоВАЗа авторства Стива Маттина (Lada Vesta SW Cross и в особенности концепт Lada 4x4 Vision). Вы увидите это незыблемое правило изобразительного искусства в действии. Стоит ли говорить о том, что покупатель от такой красоты только выигрывает - машины с большими колесами выглядят выигрышнее, лучше держат дорогу и управляются.

Световые акценты
Фото: Пресс-служба BMW.

Всевозможные тюнгингеры не первый десяток лет привлекают внимание к своим детищам при помощи светодиодных элементов, как правило, едких провоцирующих цветов. И вот это начинание потихоньку взяли на вооружение производители серийных автомобилей именитых марок. Та же BMW выкатила на автосалоне во Франкфурте X6 нового поколения со светящейся "ноздрями" радиаторной решетки.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Опционная подсветка активируется как при разблокировании замков, так и принудительно. Ожидается, что такая опция появится в скором времени и на других моделях BMW. Другой мотив, который все активнее внедряется ведущими автопроизводителями, это задняя светотехника, объединенная диодной полосой.

Поскольку европейское законодательство и по сей день не допускает серийного внедрения "монофонарей", задняя оптика, как правило, объединена не полноценными светящимися элементами, а отражателями - это хорошо видно на примере той же Renault Arkana. Корейская Kia между тем активно внедряет на своих имиджевых моделях подсветку передних динамиков, синхронизированную с музыкальными треками. Иными словами, цветомузыка и свет помогают продавать автомобили с изначально сильной харизмой.

Использование хрусталя
Фото: Пресс-служба Volvo.

Тема хрусталя в последние годы стала ключевой в автомобилях Volvo. В топовых комплектациях флагманского кроссовера XC90 мы видим стеклянную рукоять селектора "автомата" от известной шведской стекольной компании Orrefors.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
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Кстати, когда Volvo начала внедрять такие элементы в отделке интерьера своих концептов и серийных машин, у руля дизайнерской команды стоял Стив Маттин, ныне - главный стилист АвтоВАЗа.

Похожие имитирующие хрусталь украшения пытался внедрить в автомобили Skoda бывший шеф-дизайнер марки Йозеф Кабан. Однако дальше концептов дело не пошло. Такие решения, повышающие статус и уровень эксклюзивности, приживаются лишь в премиальном и люксовом сегментах.

Контрастные элементы экстерьера и интерьера
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Черный верх, белый низ, красный верх, белый низ, контрастная окраска колесных дисков, накладок на колесные арки, пороги и другие элементы экстерьера - такие решения автопроизводители все чаще используют в моделях, нацеленных на молодую аудиторию (Kia Soul, Seltos, MINI Couper, Renault Captur). Похожие решения используются в экстерьере и салоне для того, чтобы "развесилить" по умолчанию скучную внешность.

Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
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Пример тому - яркие оранжевые вставки салона Lada Largus Cross, а консервативное и утилитарное исполнение Volkswagen Caravelle Edition щеголяет контрастными наклейками на бортах и крыше. Еще более ярко такие акценты обозначены в Volkswagen Multivan и California красно-белых и красно-синих цветов, которые переходят с кузова на детали интерьера.

Стиль ретро
Фото: Пресс-служба Fiat.

Определенную группу покупателей легко завлечь элементами, источающими дух ностальгии. Относительно недавно российский рынок покинули модели New Beetle и Fiat 500, дизайн которых отсылает к внешности культовых одноименных предшественников. В салоне Fiat 500 экран магнитолы напоминает радиоприемник из 60-х годов прошлого века, но имеет при этом слот для проигрывания CD/MP3-дисков.

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В оформлении же интерьера New Beetle воссоздана атмосфера времен хиппи - тут и перчаточный ящик со стилизованной защелкой, и резиновые рукоятки-петли, и тряпичные прорезиненные держатели бутылок в дверях. Ту же винтажную тему вовсю эксплуатируют американские автопроизводители со своими ремейками Dodge Charger и Dodge Challenger. Стиль милитари и ретро эксплуатирует Jeep Renegade.

Начинка его фонарей стилизована под выштамповки стальной канистры, ручка пассажирской двери - под саперную лопату. Кованные моноблочные легкосплавные диски некоторых моделей Mercedes-Benz в свою очередь стилизованы под похожие элементы 80-х годов прошлого века. Самый же свежий пример эксплуатации стиля неоретро - новый Land Rover Defender, совмещающий передовую техническую начинку со стилевыми ходами из прошлого (характерный силуэт, окна в крыше, нарочито крупная светотехника, колесные диски R18 в ретро-стиле).

Восточная экзотика
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Стилисты японских, корейских и китайских марок очень часто разыгрывают "восточную карту", стилизуя детали экстерьера и интерьера под холодное оружие или, напротив, придавая им черты уютного жилища. Дверные ручки - детали, к которой клиенты прикасаются ежедневно - наиболее типичный пример.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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У моделей Lexus RX, Kia Sportage, Hyundai Sonata и др. края дверных ручек имеют характерные заострения, а в топовых комплектациях могут быть металлизированы, усиливая сходство с ножами, саблями и катанами. Такого же рода заострения мы видим у японских и корейских моделей в форме светотехники и решетки радиатора.

Новая Hyundai Elantra, Lexus LC и Infiniti Q50 - тому подтверждение. Что же касается атмосферы уюта, то это противоположная тенденция, проявившаяся в полной мере в совсем свежей новинке Honda e. В салоне здесь широко применяется дерево и в то же время имеем обилие цифровых дисплеев, создающих атмосферу жилья в стиле "хай-тек".