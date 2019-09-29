Как дизайнеры заставляют вас покупать автомобили

Буквально за последние пять-десять лет автомобильный дизайн стремительно эволюционировал, реагируя на развитие электронных технологий и мощные маркетинговые тренды: неутихающий рост сегмента кроссоверов, внедрение систем автопилотирования, ассистентов в сфере безопасности и "зеленых" технологий.

Как следствие, мы видим новый набор дизайнерских приемов, которые помогают продавать машины покупателям массового и премиального сегментов. В нашем обзоре мы остановимся на ключевых приемах, которые современные стилисты используют для привлечения внимания покупательской аудитории.

Гипертрофированно крупные элементы экстерьера

Фото: Пресс-служба RAM.

Тренд на использование укрупненных логотипов, фамильных черт экстерьера и больших надписей с названием моделей стал особенно заметен с началом двухтысячных, когда автопроизводители начали акцентировать те или иные детали внешности автомобилей, превращая их в приметы силы. Такие метаморфозы претерпели эмблемы большинства числа марок, включая Mercedes-Benz, Renault, Peugeot, Lada и т.д.

Американская RAM вызвала ажиотаж, нанеся огромные литеры R A М на откидной борт своего пикапа Ram 1500 Rebel. А относительно недавно BMW шокировал автомобильный мир просто-таки огромной решеткой радиатора моделей BMW 7Series и X7. Баварцы объяснили такой стилевой демарш не только акцентом на статусность, но и функциональностью - большой "гриль" обеспечивает лучшее охлаждение силового агрегата.

Похожий прием использует в своих новинках c крупными фальшрадиаторными решетками в виде песочных часов японская Lexus. Mercedes-Benz и Nissan также пеняют на функциональность - мол, под сильно укрупненными фронтальными логотипами скрываются элементы радарного оборудования. Как бы то ни было, непропорционально большие детали экстерьера работают, задавая настроение доминирования, и покупатель, следуя инстинкту, реагирует на такие приманки.

Заимствование сильных ходов

Фото: Юрий Зубко / РГ

Многие автопроизводители и тюнингеры используют харизматичные элементы внешности, заимствуя их из портфолио компаний, для которых эти детали являются стилеобразующими, частью сложившегося образа марки. Самый характерный пример - "бээмвэшный" акулий плавник антенны, который сегодня можно встретить на крышах автомобилей большинства автопроизводителей, идущих в ногу с модой.

Более того - такой "плавник" можно приобрести у сторонних производителей и накрутить практически на любую модель, чтобы придать ей пущей агрессии и сходства с машинами BMW. Еще один элемент, который многие гранды индустрии переняли у марки из Баварии, - это так называемый Изгиб Хофмайстера - характерный переход задней стойки кузова, остающийся неизменным во всех моделях BMW начиная c 1961 года. Вот только такой узнаваемый, образованный изгибом треугольник можно увидеть также в больших седанах Lexus, Kia, Volvo и моделях еще доброго десятка марок.

Использование колес увеличенного диаметра

Фото: Юрий Зубко/РГ

Если сравнить внешность и характеристики современных автомобилей с предшественниками десятилетней давности, то станет очевидно, что начальный и максимальный диаметр колесных дисков увеличился на одну, а то и на две-три позиции.

Эта тенденция связана с внедрением более экспрессивного дизайна, равно как приведением пропорций автомобилей к максимально гармоничным показателям. Бестселлеры массового и премиального сегмента демонстрируют соотношение колес к высоте кузова автомобиля 1:3. Это то самое золотое сечение, которое придумал Клавдий Птолемей, а популяризировал Леонардо да Винчи.

Взгляните на те же новинки АвтоВАЗа авторства Стива Маттина (Lada Vesta SW Cross и в особенности концепт Lada 4x4 Vision). Вы увидите это незыблемое правило изобразительного искусства в действии. Стоит ли говорить о том, что покупатель от такой красоты только выигрывает - машины с большими колесами выглядят выигрышнее, лучше держат дорогу и управляются.

Световые акценты

Фото: Пресс-служба BMW.

Всевозможные тюнгингеры не первый десяток лет привлекают внимание к своим детищам при помощи светодиодных элементов, как правило, едких провоцирующих цветов. И вот это начинание потихоньку взяли на вооружение производители серийных автомобилей именитых марок. Та же BMW выкатила на автосалоне во Франкфурте X6 нового поколения со светящейся "ноздрями" радиаторной решетки.

Опционная подсветка активируется как при разблокировании замков, так и принудительно. Ожидается, что такая опция появится в скором времени и на других моделях BMW. Другой мотив, который все активнее внедряется ведущими автопроизводителями, это задняя светотехника, объединенная диодной полосой.

Поскольку европейское законодательство и по сей день не допускает серийного внедрения "монофонарей", задняя оптика, как правило, объединена не полноценными светящимися элементами, а отражателями - это хорошо видно на примере той же Renault Arkana. Корейская Kia между тем активно внедряет на своих имиджевых моделях подсветку передних динамиков, синхронизированную с музыкальными треками. Иными словами, цветомузыка и свет помогают продавать автомобили с изначально сильной харизмой.

Использование хрусталя

Фото: Пресс-служба Volvo.

Тема хрусталя в последние годы стала ключевой в автомобилях Volvo. В топовых комплектациях флагманского кроссовера XC90 мы видим стеклянную рукоять селектора "автомата" от известной шведской стекольной компании Orrefors.

Кстати, когда Volvo начала внедрять такие элементы в отделке интерьера своих концептов и серийных машин, у руля дизайнерской команды стоял Стив Маттин, ныне - главный стилист АвтоВАЗа.

Похожие имитирующие хрусталь украшения пытался внедрить в автомобили Skoda бывший шеф-дизайнер марки Йозеф Кабан. Однако дальше концептов дело не пошло. Такие решения, повышающие статус и уровень эксклюзивности, приживаются лишь в премиальном и люксовом сегментах.

Контрастные элементы экстерьера и интерьера

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Черный верх, белый низ, красный верх, белый низ, контрастная окраска колесных дисков, накладок на колесные арки, пороги и другие элементы экстерьера - такие решения автопроизводители все чаще используют в моделях, нацеленных на молодую аудиторию (Kia Soul, Seltos, MINI Couper, Renault Captur). Похожие решения используются в экстерьере и салоне для того, чтобы "развесилить" по умолчанию скучную внешность.

Пример тому - яркие оранжевые вставки салона Lada Largus Cross, а консервативное и утилитарное исполнение Volkswagen Caravelle Edition щеголяет контрастными наклейками на бортах и крыше. Еще более ярко такие акценты обозначены в Volkswagen Multivan и California красно-белых и красно-синих цветов, которые переходят с кузова на детали интерьера.

Стиль ретро

Фото: Пресс-служба Fiat.

Определенную группу покупателей легко завлечь элементами, источающими дух ностальгии. Относительно недавно российский рынок покинули модели New Beetle и Fiat 500, дизайн которых отсылает к внешности культовых одноименных предшественников. В салоне Fiat 500 экран магнитолы напоминает радиоприемник из 60-х годов прошлого века, но имеет при этом слот для проигрывания CD/MP3-дисков.

В оформлении же интерьера New Beetle воссоздана атмосфера времен хиппи - тут и перчаточный ящик со стилизованной защелкой, и резиновые рукоятки-петли, и тряпичные прорезиненные держатели бутылок в дверях. Ту же винтажную тему вовсю эксплуатируют американские автопроизводители со своими ремейками Dodge Charger и Dodge Challenger. Стиль милитари и ретро эксплуатирует Jeep Renegade.

Начинка его фонарей стилизована под выштамповки стальной канистры, ручка пассажирской двери - под саперную лопату. Кованные моноблочные легкосплавные диски некоторых моделей Mercedes-Benz в свою очередь стилизованы под похожие элементы 80-х годов прошлого века. Самый же свежий пример эксплуатации стиля неоретро - новый Land Rover Defender, совмещающий передовую техническую начинку со стилевыми ходами из прошлого (характерный силуэт, окна в крыше, нарочито крупная светотехника, колесные диски R18 в ретро-стиле).

Восточная экзотика

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Стилисты японских, корейских и китайских марок очень часто разыгрывают "восточную карту", стилизуя детали экстерьера и интерьера под холодное оружие или, напротив, придавая им черты уютного жилища. Дверные ручки - детали, к которой клиенты прикасаются ежедневно - наиболее типичный пример.

У моделей Lexus RX, Kia Sportage, Hyundai Sonata и др. края дверных ручек имеют характерные заострения, а в топовых комплектациях могут быть металлизированы, усиливая сходство с ножами, саблями и катанами. Такого же рода заострения мы видим у японских и корейских моделей в форме светотехники и решетки радиатора.

Новая Hyundai Elantra, Lexus LC и Infiniti Q50 - тому подтверждение. Что же касается атмосферы уюта, то это противоположная тенденция, проявившаяся в полной мере в совсем свежей новинке Honda e. В салоне здесь широко применяется дерево и в то же время имеем обилие цифровых дисплеев, создающих атмосферу жилья в стиле "хай-тек".