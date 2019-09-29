Курц заявил о победе своей партии на внеочередных парламентских выборах

Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем лидирует на состоявшихся в стране внеочередных парламентских выборах.

По данным экзитполов телеканала OE24, за АНП подали свои голоса около 37 процентов избирателей. Помимо нее рубеж в 4 процента голосов, необходимый для попадания в нижнюю палату парламента, преодолели еще четыре политических силы, включая Социал-демократическую партию (22 процента), Австрийскую партию свободы (16 процентов), партию "Зеленые" (14 процентов) и партию "Новая Австрия" (8 процентов).

Курц уже объявил о победе своей партии и выразил намерение вести переговоры о формировании правительства с другими политическими силами.