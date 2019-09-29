В Австрии проходят досрочные выборы в парламент

В воскресенье более шести миллионов граждан Австрии на досрочных выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента) решают судьбу правительства, которое в мае ушло в отставку на фоне вынесенного депутатами вотума недоверия премьер-министру Себастиану Курцу.

Такое в истории республики случилось впервые. Тогда распад коалиции называли "землетрясением в Альпах", однако, похоже, что после недолгой политической бури все возвращается на круги своя.

В эти дни улицы Вены пестрили плакатами с 33-летним Курцем и призывами голосовать за возглавляемую им Австрийскую народную партию, которую заранее признали фаворитом гонки. Накануне опросы давали ей от 32 до 36 процентов. Как признает Spiegel Online, "невозможно представить, чтобы канцлером стал кто-то кроме Курца". Более того, велика вероятность, что он вновь создаст альянс с правой Австрийской партией свободы, из-за скандала вокруг которой коалиция, собственно, и распалась.

Напомним, речь шла об организованной в немецких СМИ утечке видео двухлетней давности, на котором тогда еще лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе, ставший впоследствии вице-канцлером, беседует на вилле на Ибице с загадочной русскоязычной дамой, якобы предлагавшей ему поддержку от лица некого олигарха. Однако не было предоставлено никаких доказательств, и скандал фактически сошел на нет.