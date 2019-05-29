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29.05.2019 13:21
Рубрика: В мире

Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии

Текст: Юрий Когалов
Россия проведет дополнительную проверку новых данных, связанных с политическим скандалом в Австрии, и ждет от немецких СМИ объяснений, как они допустили публикацию явно недостоверной информации. Об этом на своей странице в Facebook  написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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По ее словам, в связи с всплывшими данными, что в провокации с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе принимала участие боснийская студентка, которую издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung назвали "племянницей российского олигарха", "немецкие журналисты, запустившие этот фейк, как минимум, должны объясниться". "Как же так получилось, что эта фальшивка очутилась именно в их руках, а они успешно раскрутили ее, дополнив дезой?" - задается вопросом Захарова, напоминая, как те яро борются с фейками и вмешательством в электоральные процессы.

Поскольку немецкие издания недвусмысленно заявили о вовлеченности России, а затем оказалось, что журналисты прекрасно знали, что речь идет о постановочном материале, Москва "проведет дополнительную проверку новых данных и затем информирует ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенной германскими СМИ информационной операции".

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При этом Захарова обратила внимание, что все еще остается открытым вопрос, "кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу".

Напомним, политический кризис в Австрии разразился после публикации в СМИ видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, экс-лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. Вместе с помощником Йоханном Гуденусом замглавы правительства "засветился" в компании некой женщины, выдававшей себя за бизнесвумен и россиянку. С ней политики обсуждали возможность "гешефта" накануне выборов 2017 года. Как написали СМИ, женщина говорила о готовности некоторых лиц профинансировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на приобретение газеты Kronen Zeitung и правительственные заказы, которые получала строительная компания Strabag.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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После этой публикации Штрахе подал в отставку со всех постов, а канцлер Австрии Себастьан Курц объявил о необходимости проведения досрочных выборов. Затем парламент вынес вотум недоверия канцлеру и возглавляемому им правительству. И президент Александер Ван дер Беллен отправил кабмин в отставку.

И только после это в СМИ появилась информация, что девушкой на видео со Штрахе оказалась боснийская студентка. Якобы для того, чтобы поучаствовать в провокации, ей пришлось пройти некий кастинг. Причем отмечается, что девушек выбирали исходя из "вкусов" Штрахе, за свою работу студентка в итоге получила семь тысяч евро.

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