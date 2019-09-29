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Рубрика: Власть

Найти свое дело

Дмитрий Медведев: Малый бизнес способен обеспечить работой 50 процентов россиян
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(7976)
Малый бизнес должен обеспечивать работой половину занятого населения страны, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Национальные проекты предполагают к концу 2024 года довести показатель до 25 миллионов человек.
Дмитрий Медведев обсудил развитие малого и среднего бизнеса с президентом "ОПОРЫ России". Фото: РИА Новости

Глава правительства провел рабочую встречу с президентом "ОПОРЫ России" Александром Калининым и обсудил, каким образом российский малый и средний бизнес может способствовать достижению национальных целей развития. За последние четыре года вклад малого бизнеса в валовой продукт страны вырос с 18 до 22,3 процента. По данным Росстата, приведенным руководителем "ОПОРЫ", в прошлом году оборот малых и средних предприятий вырос на 10 процентов; кредитный портфель, по цифрам ЦБ, - более чем на 11 процентов.

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Кабинет министров для поддержки малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы запустил отдельный национальный проект. Одна из его целей - рост численности занятых в сфере МСП с 19 до 25 миллионов человек к 2024 году. Такое увеличение показателя на 10 процентов Калинин считает очень серьезной задачей, требующей принятия дополнительных мер.

- Это все равно не предел, - заметил на это Дмитрий Медведев. - В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50 процентов от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним.

Для помощи малому и среднему предпринимательству правительство в ближайшие шесть лет планирует направить 481,5 миллиарда рублей, в 2019 году - 69 миллиардов. "Никогда такой серьезной поддержки из бюджета Российской Федерации малое и среднее предпринимательство не получало", - подчеркнул Калинин. Его же назначили руководителем федерального проекта по популяризации предпринимательской деятельности. "На данный момент мы вместе с министерством экономики Российской Федерации провели все необходимые тендеры. Деньги в регионы поступили еще в апреле. То есть идет реализация и на региональном, и на федеральном уровне", - рассказал глава "ОПОРЫ". Совместно с правительством и Корпорацией малого и среднего предпринимательства удалось обеспечить государственные заказы со стороны госкомпаний на сумму не менее 3,2 триллиона рублей ежегодно.

С 2021 года начнется переход к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов, позволяющего обеспечить полноценный рацион здорового питания

Эксперты от бизнес-сообщества включены в рабочие группы, занимающиеся проработкой механизма "регуляторной гильотины" в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. "Мы с энтузиазмом восприняли информацию, что с 1 января как минимум 20 тысяч устаревших нормативно-правовых актов Советского Союза прекратят свое существование, - поделился глава "ОПОРЫ России" эмоциями предпринимателей. - Мы не останавливаемся на достигнутом и будем работать в течение года, чтобы все эти нормативные требования к малому и крупному бизнесу были устранены".

"Диалог" услышан: кафе и рестораны начнут работать по-новому

Дмитрий Медведев по итогам дискуссии с экспертами и бизнесменами в эфире программы "Диалог" дал ряд поручений для облегчения работы предприятий общественного питания. Ведомства рассмотрят возможность пересмотра ряда санитарных норм и перехода к применению в сфере организации питания населения требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза. А в трех регионах страны - Москва, Татарстан и Калининградская область - с 1 января 2020 года может начаться эксперимент по ограничению предмета контрольных мероприятий при санитарно-эпидемиологическом надзоре в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общепита.

Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев рассказал о реорганизации "Почты России"

В ходе дискуссии участвовавшие в ней рестораторы также просили исключить возможность "по старым формальным признакам закрывать ресторан на 90 дней". Премьер поручил минюсту и минэкономразвития подготовить поправки в КоАП в части применения административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания населения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан.

Сегодня по ходатайству надзорных органов суд может приостановить работу точек общепита на срок до 90 дней. Как пояснили "РГ" в правительстве, этот период должен быть сокращен до минимального, но разумного, чтобы бизнес имел возможность устранить нарушения и вернуться к работе, не разоряясь за месяцы простоя. Министерствам предстоит определить новый срок административного приостановления деятельности.

Потребительская корзина и родовой сертификат

Блок распоряжений премьер-министра по итогам программы "Диалог" касался социальных вопросов. Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего обеспечить полноценный рацион здорового питания различных групп населения.

Фото: РИА Новости
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Со следующего года правительство увеличит финансирование программы родового сертификата. Его стоимость вырастет с 11 до 12 тысяч рублей для оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности.

Дополнительные средства кабинет министров в следующем году направит в регионы на увеличение объемов дорогостоящих диагностических исследований, проводимых в амбулаторных условиях. Это не менее 12,7 миллиарда рублей.

Еще по 14,5 миллиарда рублей ежегодно поручено предусмотреть в бюджете на 2020-2022 годы для целей лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.

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