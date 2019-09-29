Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей

Ровно год назад АвтоВАЗ приступил к выпуску обновлённого семейства Lada Granta. Судя по результатам продаж, запуск рестайлинговой модели можно считать более чем успешным. Завод при этом продолжает постепенный ввод новых версий. В начале лета появился "вседорожный" универсал Granta Cross, а теперь, несмотря на общий спад рынка, черед пришел и Granta c приставкой Drive Active.

Оценить "драйверскую" Lada Granta корреспонденту "РГ" удалось в Казани.

Прежде всего, автомобиль выделяется спортивным аэродинамическим обвесом. Причём пластик по кругу, в который входят бампера, пороги, спойлер и диски, честно продувался в аэродинамической трубе АвтоВАЗа. В результате пластиковых манипуляций, машине удалось улучшить коэффициент аэродинамического сопротивления на целых 40%, при этом прижимная сила на высоких скоростях выросла.

На самом деле в экстерьере модного "наряда" отчётливо проглядывается профессиональная рука шеф-дизайнера АвтоВАЗа Стива Маттина. Одновременно с этим общая стилистика Granta Drive Active схожа со старшей моделью Vesta Sport.

Мускулистая и рельефная форма бамперов и их канты подчёркнуты красными молдингами, сзади самоуверенно красуется насадка выхлопной системы, она, кстати, заимствована у той же Vesta Sport. Вкупе с обтекателями порогов и спойлером на крышке багажнике силуэт автомобиля получился стремительным и пропорционально правильным. Granta обута исключительно в резину Pirelli Cinturato P1 185/55 с 15-дюймовыми двухцветными литыми дисками, рисунок которых также выполнен в стиле спортивной Vesta.

Не последнюю роль играет и яркий синий цвет. В городском потоке, на светофорах и парковках автомобиль приковывает к себе внимание.

Внутреннее убранство Granta Drive Active посвежело за счёт спортивных ноток из новых передних анатомических сидений с развитой боковой поддержкой, щитком приборов, кожаным рулём и отделкой чехла коробки передач - всё оформлено с красными акцентами.

Кресла получились совершенно точно удобнее обычных "грантовских". Из плюсов можно отметить удачный профиль, износостойкий материал и плотную набивку, также спинка на уровне поясницы создаёт ощущение поясничного подпора.

К минусам можно отнести короткую подушку, отсутствие регулировки по высоте. В этих "ковшах" крупным водителям сидеть неуютно, а рослым не хватает того самого микролифта сиденья. Сказывается высокая и вертикальная посадка. Проще говоря, за рулём "заниженного" автомобиля также хочется расположится ниже.

Рулевое колесо обшито приятным на ощупь кожзамом, жаль, что "баранка" не регулируется по вылету. Комбинация приборов с красной подсветкой воспринимается без проблем, но днём приборка всё же бликует, спасла бы регулировки яркости, которой нет. Кстати, на щиток приборов зачем-то нанесли надпись Sport, хотя ясно, что до пседвоспортивного автомобиля эта Granta не дотягивает.

Пожалуй, одно из главных отличий версии Drive Active- это подвеска от Lada Sport. Доработанное оригинальное шасси может похвастать "укороченной" "ходовкой" с другими пружинами и амортизаторами. Granta опустилась со стандартных 180 мм до 162 мм, так называемым городским дорожным просветом. Зато прижимная сила машины увеличилась.

На этом в техническом плане в общем-то и все. Нововведения изменили характер автомобиля в лучшую сторону, но не кардинально, ведь под капотом располагается всем известный "вазовский" 16-клапанник объёмом 1,6 литра с индексом -21127, выдающий 106 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента. Он, к слову, имеет "безвтыковые" поршни.

Мотора для такой легкой машины хватает. Другой вопрос, что для столь яркой внешности хочется большего. По традиции двигатель нужно крутить, с низов тянет эластично, подхват идёт после 3000 об/мин. Мотор после 4500 об/мин тихим не назовёшь. Спасает достойная, для "бюджетника", шумоизоляция. До 110 км/ч, пока не начинают возникать аэродинамические шумы, в машине можно спокойно разговаривать.

По паспортным данным Granta на МКП "сотню" набирает за 10,5 секунды, с АМТ - 12 секунд. По ощущениям так и есть. С "ручкой" конечно дозировать тягу удобнее, на трассе для рывка при обгоне лучше переходить на пониженную передачу.

Переключается "механика" почти идеально, ходы большие. АМТ можно спокойно выбрать для городского движения. Коробка отзывчивая, но перебирает передачи грубовато, секундную задержку после нажатия на педаль газа никуда не деть. После включения режима "Спорт" "робот" немного оживает, начинает работать по динамическому алгоритму - крутит мотор до красной зоны.

Рулевое управление кажется плотнее, отклик прогнозируемый и без явного люфта. На удивление Granta стала собранней, улучшилось управление, крены в поворотах уменьшились и теперь они проходятся азартнее. Педальный узел странный, не под стать "драйверскому" характеру. Сцепление чрезмерно лёгкое, а вот реакция педали газа почти мгновенное. К слову, с уменьшенной высотой центра тяжести машина стала замедляться заметно эффективнее.

На дороге Granta Drive Active ведёт себя стабильно, хотя на боковой ветер реагирует нервозно. Предел автомобиля заканчивается на высоких скоростях - не стоит делать активные "переставки" из полосы в полосу или скажем, "лосиный тест".

Интересно, что при этом "короткоходная" подвеска сохранила свою энергоёмкость и неубиваемость. Да, стало пожестче, подзажатей, но ровно на столько, на сколько это нужно. Вазовцы нашли тот самый баланс. К неровностям любого типа будь то стыки, ямы и ухабы на Granta Drive Active по-прежнему можно не замечать - запас хода достаточный. За время теста обошлось без пробоев, "лежачие полицейские" можно смело проезжать и на 40 км/ч.

По итогам двухдневных дорожных тестов удалось определить, что потребляет "драйверская" Lada Granta с "механикой" (при смешанном режиме движения) в среднем 6,5 литра бензина. Столько же заявляет и завод.

Granta Drive Active на первых порах будет выпускаться только в кузове седан и предлагаться в двух вариантах - с механической коробкой передач за 629 900 рублей и с автоматизированной механической трансмиссией ("роботом") с ценником в 654 900 рублей.

В оснащение, которое построено на базе среднего исполнения Comfort обычной Lada Granta, входит необходимый набор опций - кондиционер, аудиосистема, обогревы и многое другое. Говорить о других типах кузова и расширении комплектаций пока рано. Доплатить за "околоспортивную" Granta Drive Active со стайлинг-пакетом, уникальной подвеской и "перекроенным" салоном придётся 80 000 рублей. На все изменения у Lada Sport ушло 28 новых деталей и узлов.

Так уж получилось, что Granta Drive Active является уникальным предложением на нашем рынке. Прямых конкурентов у модели нет, но по ценнику можно смотреть в сторону Datsun On-Do или на "пустой" Renault Logan. Также за эту же сумму можно взять "вседорожную" Granta Cross.

Интересно, что абсолютно все автомобили имеют тольяттинскую "прописку". Возможно, из всех бюджетников именно Granta Drive Active можно назвать самой быстрой, яркой и интересной машиной, несмотря на стандартный 106-сильный мотор. В любом случае ждать полноценную модификацию Sport не стоит. У АвтоВАЗа есть Lada Vesta Sport -пока компания на этом и ограничится.

Granta Drive Acrive нацелена на молодую аудиторию, которой в первую очередь важен внешний вид. Модель составит конкуренцию всевозможным кит-комплектам и гаражному тюнингу. Ясно, что это нишевый продукт, но появление такой яркой версии в модельном ряду российского автогиганта - это, безусловно, плюс.