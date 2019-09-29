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29.09.2019 15:40
Рубрика: Власть

На согласованный властями митинг в Москве собралось около 5 тысяч человек

Текст: Анна Полтавцева

Сегодня на столичном проспекте Академика Сахарова проходит митинг "в поддержку политзаключенных". Эта акция согласована мэрией Москвы с числом участников до 20 тысяч человек. Как показывает "Белый счетчик" на 15.00, принять участие в ней пришли 3500 человек. По данным источника "РГ", собралось 5 тысяч участников.

Следственный комитет России возбудил дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) в центре Москвы после несогласованного митинга 27 июля. Акция проходила в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Обвиняемых по делу - более 10 человек, большинству из них позже предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Закон о повторных нарушениях на митингах предлагают смягчить

В настоящее время четыре фигуранта дела уже получили реальные сроки по данной статье, дела еще четырех обвиняемых находятся в суде. В действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева и Егора Жукова следователи не нашли состава преступления. Позже Егору Жукову было предъявлено новое обвинение - в призывах к экстремистской деятельности в интернете. По решению суда он находится под домашним арестом. Абаничев, Конон, Костенок и Барабанов были отпущены на свободу. В конце сентября по делу о беспорядках также были сняты обвинения с Алексея Миняйло, суд выпустил его из СИЗО. Под подписку о невыезде освобожден и актер Павел Устинов, получивший 3,5 года колонии за нанесенную сотруднику Росгвардии травму (вывих плеча). Защита Устинова обжаловала приговор, 30 сентября состоится новое судебное заседание по данному вопросу.

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