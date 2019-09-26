Прокуратура настаивает на наказании для Устинова без содержания в колонии

Генпрокуратура считает, что исправления Устинова можно добиться без реального лишения свободы. А также восстановления социальной справедливости без его реальной изоляции от общества.

Кроме того, полагает надзорное ведомство, суд первой инстанции в нарушение закона не рассмотрел возможность изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

В своем ходатайстве заместитель главы надзорного ведомства Юрий Пономарев просил учесть мнение поручителей, положительную характеристику от Росгвардии, а также отсутствие судимостей.

Потерпевший сотрудник ОМОНа Александр Лягин согласился с представителем прокуратуры о необходимости смягчения приговора актеру.

Защита в апелляционных жалобах на приговор просит о полном оправдании Устинова "ввиду отсутствия в его действиях события и состава преступления".

После этого судья Елена Иванова сообщила, что "суд удаляется для решения вопроса о приобщении ряда доказательств, в том числе видеозаписи, представленных потерпевшим и стороной защиты осужденного. Кроме того, суду необходимо в случае удовлетворения этих ходатайств найти техническую возможность для просмотра записей". И назначила следующее заседание на 30 сентября.

Напомним, Тверской районный суд Москвы вынес приговор Устинову по части 2. статьи 318 УК РФ. В суде первой инстанции при вынесении приговора судья Алексей Криворучко отказался просматривать данную видеозапись.

Задержан Устинов был на несанкционированной акции в столице 3 августа. Согласно материалам уголовного дела, при задержании на Пушкинской площади Устинов сопротивлялся, поэтому старший сержант Александр Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней.

Осужденный в ходе расследования и судебного процесса вину не признал. Он заявил на суде, что в районе незаконного митинга оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании.